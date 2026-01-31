Comida gratis en Florida del 2 al 7 de febrero: horarios de entrega de Feeding Tampa Bay y Farm Share

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias, entre estas, hay algunas que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 02 hasta el 07 de febrero.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 18 entregas móviles en diferentes localidades.

Recibe comida gratis con Feeding Tampa Bay

Lunes 2 de febrero

En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

Martes 3 de febrero

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En PINELLAS | Bethany Christian Methodist Church: 1325 Springdale St. Clearwater, FL 33755. De 3:00 a 4:30 de la tarde.

Miércoles 4 de febrero

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la 275, para recibir un boleto.

Luego se le indicará dirigirse a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603, para recibir su comida.

+ Aquellos que retiran sin un automóvil, deben retirar de 7:00 a 8:00 am, en 4310 N Nebraska Ave

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

En PINELLAS | Clearwater First Church of Nazarene: 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764. De 5:00 a 7:00 de la tarde.

Viernes 6 de febrero

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834. De 10:00 de la mañana a 12:30 de la tarde.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 7 de febrero

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana. Requiere comunicarse con First UMC Sebring para el registro previo.

En HILLSBOROUGH | Woodson Elementary *PRODUCE ONLY PANTRY*: 8715 N 22nd St, Tampa, FL 33604. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Glover School: 5104 Horton Rd. Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Entregas móviles de alimentos con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana han programado un total de nueve jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.

Miércoles 4 de febrero

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: A.M. Cohen Temple, 1747 NW 3rd Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En City of Opa-Locka: Sherbondy Park, 777 Sharazad Blvd, Opa-locka. De 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.

En Brooksville-You Thrive Hernando: 375 S Broad St, Brooksville. De 10:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.

Jueves 5 de febrero

En Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela: Robert King High Towers, 1405 NW 7th St, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Viernes 6 de febrero

En Melbourne Councilwoman Rachael Bassett: Lipscomb Community Center, 3316 Monroe St, Melbourne. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Sábado 7 de febrero

En Tallahassee- Celebrate New Life: Celebrate New Life Tabernacle, 3050 Agape Ln, Tallahassee. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

En Town of Lantana: Lantana Sport Complex, 903 N 8th St, Lantana. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En NMB-South Promo: Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Woodville - Carters Corner/Leon Co.: J. Lewis Hall Sr. Woodville Park and Recreation Complex, Old, Woodville Hwy, Tallahassee. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube