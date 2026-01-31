Impuestos 2026 en EEUU: guía completa para rastrear y recibir tu reembolso en tiempo récord

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos 2026 ya está en marcha, desde el pasado 26 de enero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) empezó a recibir las declaraciones del año fiscal 2025 y con ello también da inicio la espera por los esperados reembolsos.

Este año no se perfila como uno cualquiera, se espera que los reembolsos sean significativamente mayores debido a los nuevos recortes de la ley OBBBA (One Big Beautiful Bill).

Según estimaciones del Departamento del Tesoro, muchas familias podrían recibir entre $1.000 y $2.000 adicionales, dependiendo de su situación laboral.

Sin embargo, con un IRS que enfrenta una reducción de personal del 25%, la clave para recibir este dinero rápido será la precisión y el uso de la tecnología.

Fechas clave que debe marcar

21 de febrero: fecha en la que podrás ver tu fecha personalizada de reembolso si pediste créditos familiares (AIC o EITC).

fecha en la que podrás ver tu fecha personalizada de reembolso si pediste créditos familiares (AIC o EITC). 2 de marzo: fecha estimada de llegada de reembolsos para quienes declararon temprano con créditos fiscales.

fecha estimada de llegada de reembolsos para quienes declararon temprano con créditos fiscales. 15 de abril: fecha límite para presentar tu declaración de 2025.

¿Cómo rastrear tu dinero?

No necesitas llamar al IRS para conocer la situación de tu reembolso. Puedes usar la herramienta oficial "¿Dónde está mi reembolso?" (Where’s My Refund?) en IRS.gov (https://sa.www4.irs.gov/wmr/es/) o la aplicación móvil IRS2Go (https://www.irs.gov/es/help/irs2goapp).

Para consultar, ten a mano:

Tu número de Seguro Social o ITIN (el sistema funciona igual para ambos).

Tu estado civil (Soltero, Casado, Jefe de Familia, etc.).

El monto exacto de la devolución que aparece en tu declaración.

Atención: si declaras electrónicamente, la información aparece en 24 horas. Si lo haces en papel, podrías esperar hasta cuatro semanas solo para ver el estado en el sistema.

Así funciona

¿Dónde está mi reembolso? muestra el estado de su reembolso:

Declaración recibida - Hemos recibido su declaración y la estamos tramitando.

Reembolso aprobado - Aprobamos su reembolso y estamos preparándonos para emitirlo en la fecha indicada.

Reembolso enviado - Enviamos el reembolso a su banco o a usted por correo. Puede tomar cinco días para que aparezca en su cuenta bancaria o varias semanas para que su cheque llegue por correo.

Consejos para evitar que tu reembolso se "congele"

El IRS está eliminando gradualmente los cheques de papel. Para recibir tu pago en los 21 días prometidos, sigue estos pasos:

Usa depósito directo: es la única forma de garantizar rapidez. El IRS advierte que los cheques físicos tardarán mucho más debido a las nuevas órdenes ejecutivas.

Si no tiene cuenta de banco, puede usar tarjetas de débito prepagadas (como Bluebird o Netspend) que aceptan depósito directo del IRS.

Revisa errores comunes: un número de ITIN o Seguro Social mal escrito detendrá tu proceso manualmente por semanas.

Si tu declaración es "limpia" y electrónica, el sistema la procesará casi sin intervención humana.

Si aun no ha realizado o está por realizar su presentación de declaración de impuestos tenga en cuenta que existen centros de ayuda gratuita (VITAbg) para quienes ganan menos de cierto monto anual, algo vital para la comunidad de bajos ingresos o recién llegada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube