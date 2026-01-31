Redadas ICE del 30 de enero: arrestan a 650 inmigrantes indocumentados en Virginia Occidental

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE) intensifica sus esfuerzos para localizar a personas que evaden los controles migratorios. Esta movilización responde a una estrategia coordinada que busca fortalecer la vigilancia en ciudades con presencia de extranjeros bajo sospecha delictiva. La cooperación entre los niveles de gobierno federal y estatal permite ahora un alcance más profundo en zonas que antes presentaban desafíos logísticos.

ICE arresta a 650 inmigrantes indocumentados en Virginia Occidental durante un despliegue masivo que inició el pasado 5 de enero, según su portal web oficial. La Oficina de Campo de ERO en Filadelfia confirmó que la operación concluyó el 19 de enero con el apoyo de 14 socios policiales locales. Entre los detenidos figuran individuos con condenas previas por abuso sexual infantil, posesión de drogas y delitos que ponían en peligro a menores.

¿Dónde ocurrieron los despliegues de ICE?

Los equipos de refuerzo de ICE Filadelfia centraron sus actividades en las localidades de Martinsburg, Moorefield, Morgantown, Beckley, Huntington y Charleston. Michael Rose, director interino de la oficina federal, detalló que la formación de socios locales bajo el programa 287(g) resultó fundamental. Esta capacitación permite que los agentes del orden estatales identifiquen y procesen a personas que representan una amenaza directa para la seguridad pública.

Por su parte, el gobernador Patrick Morrisey agradeció la labor del personal federal y estatal por expulsar a delincuentes peligrosos de las comunidades. Morrisey destacó que estas acciones corrigen lo que calificó como años de políticas fronterizas imprudentes para dar paso a resultados concretos. El fiscal federal Matthew L. Harvey subrayó que el número de capturas refleja la fuerza de la unión entre las diversas fuerzas del orden.

¿Qué delitos cometieron los inmigrantes indocumentados?

El informe oficial de ICE destaca el arresto de un abusador sexual infantil convicto y varios delincuentes con múltiples deportaciones previas en su historial. El Sheriff del Condado de Jefferson, Tom Hansen, expresó su satisfacción por eliminar a estos sujetos que socavaban la paz de los ciudadanos locales.

Moore Capito, fiscal federal del Distrito Sur, afirmó que la operación garantiza la integridad del sistema legal del país mediante la deportación masiva. Los agentes locales trabajaron bajo supervisión federal para asegurar que cada detención se ajustara a los protocolos establecidos por la ley.

El operativo marca un precedente de tolerancia cero hacia los extranjeros que violan la confianza pública mediante actos criminales en territorio estadounidense.El éxito de estas dos semanas de trabajo conjunto define el rumbo de las futuras misiones de control migratorio en el noreste del país.

