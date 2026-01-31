Liberan expediente masivo de Jeffrey Epstein: incluye registros de vuelos con expresidentes

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos concretó este viernes la publicación masiva de registros vinculados a las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, procesado por delitos sexuales.

Este movimiento busca dar cumplimiento a la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, revelando detalles sobre el funcionamiento de la red de abuso y la identidad de las personas que interactuaron con el millonario. El material contenido en el expediente se encuentra disponible en el portal oficial del Departamento de Justicia para la consulta pública.

Los informes incluyen registros de vuelo previamente publicados que mostraban que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton. Ni Trump, ni Clinton, han sido acusados ​​públicamente de irregularidades en relación con Epstein y ambos han declarado no tener conocimiento de que abusara de menores.

Contenido y alcance de la divulgación

La revelación consta de tres millones de páginas de documentos, más de dos mil videos y ciento ochenta mil fotografías que habían permanecido fuera del alcance de la opinión pública.

Entre los archivos se encuentran transcripciones de entrevistas del FBI y registros de comunicaciones que detallan las operaciones de Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

No obstante, las autoridades confirmaron que gran parte del material ha sido editado para proteger la identidad y privacidad de las víctimas de abuso sexual, tal como lo establece la normativa legal vigente.

Proceso de revisión y cumplimiento legal

El Departamento de Justicia empleó a cientos de abogados para analizar cerca de seis millones de registros totales, con el fin de determinar qué información podía hacerse pública sin entorpecer investigaciones en curso.

Esta entrega marca el cierre de un proceso exhaustivo de identificación de documentos que el Congreso había exigido tras el incumplimiento de los plazos originales en diciembre pasado. Los informes incluyen datos sobre vuelos privados y encuentros sociales que involucran a diversas personalidades de la política y el mundo empresarial internacional.

