El Senado de EEUU toma una decisión sobre los archivos Epstein: ¿Serán publicados?

El Senado de Estados Unidos (EEUU) tomó una decisión histórica al aprobar por consentimiento unánime la moción para que el proyecto de ley que obliga a la publicación de los Archivos Epstein se considere adoptado.

La medida, que requiere al Departamento de Justicia hacer públicos todos los documentos no clasificados relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, pasó sin objeciones.

El texto será enviado ahora al presidente Donald Trump para su firma, una gran victoria para las víctimas que pidieron la máxima transparencia.

¿Cómo se logró la aprobación?

El proyecto de ley representó un esfuerzo bipartidista impulsado durante meses por congresistas de ambos partidos, al buscar la verdad detrás de los crímenes de Jeffrey Epstein. Horas antes de la acción del Senado, la Cámara de Representantes había aprobado la legislación por una abrumadora mayoría de 427 votos contra 1, lo que demostró un apoyo casi total.

La rapidez del proceso garantiza que no habrá votaciones nominales adicionales para llevar la legislación al escritorio presidencial.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, presentó la moción de consentimiento unánime. Schumer afirmó que, tan pronto como el proyecto llegue de la Cámara de Representantes, el Senado lo aprobará “sin cambios, sin demoras”.

El senador declaró que escucharon a los grupos de víctimas, quienes apoyaron la ley tal y como está redactada para asegurar la rápida divulgación de los Archivos Epstein.

¿Qué contenido incluyen los Archivos Epstein?

La legislación exige al fiscal general que publique en un formato consultable y descargable “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” del caso.

Esto abarca registros de vuelos, documentos de viaje y toda la información relacionada con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. También incluye correos electrónicos internos, notas y otras comunicaciones del Departamento de Justicia.

La ley establece que todos esos registros deberán hacerse públicos en un plazo máximo de 30 días tras la promulgación de la ley. Sin embargo, la legislación permite a la fiscal general, Pam Bondi, retener o censurar la información que identifique a las víctimas o que pueda poner en peligro una investigación federal que esté en curso.

¿Por qué Trump cambió de postura sobre el Proyecto?

El proyecto de ley sobre la divulgación de los Archivos Epstein obtuvo un impulso decisivo el fin de semana, cuando el presidente Donald Trump cambió abruptamente su postura y exhortó a los republicanos a respaldar la legislación.

Anteriormente, Trump y la Casa Blanca habían trabajado para detener la iniciativa. El viernes, el mandatario ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, que investigara los vínculos de Epstein con destacados demócratas.

Trump prometió el lunes firmar la legislación si esta llegaba a su escritorio. El presidente explicó que esto permitiría al Partido Republicano pasar página y centrarse en la economía.

Aunque Trump ha negado sistemáticamente cualquier implicación en los crímenes de Epstein, una de las sobrevivientes, Jena-Lisa Jones, criticó al presidente, rogándole que dejara de politizar el asunto.

