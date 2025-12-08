Clima extremo en EEUU con inundaciones en Washington y Oregón: habrá una ola ártica muy intensa la próxima semana

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha activado advertencias por un fenómeno poco usual conocido como "niebla helada" en varias regiones de Estados Unidos. Esta condición, que se presenta cuando las temperaturas superficiales caen por debajo del punto de congelación, ha generado riesgos considerables para la circulación y la seguridad vial a nivel nacional, sumándose a un contexto de clima invernal extremo que ya afecta a millones de personas.

Riesgos de circulación y movilidad aérea

La combinación de temperaturas bajo cero y niebla ha provocado que la visibilidad se reduzca drásticamente, en algunos casos, a menos de 400 metros. Este fenómeno incrementa la posibilidad de formación de hielo negro en las carreteras, creando condiciones sumamente resbaladizas y peligrosas para los conductores. En paralelo, el clima adverso ha tenido un impacto severo en la movilidad aérea, causando más de 4.000 vuelos retrasados y superando las 550 cancelaciones durante el fin de semana.

"La nieve y la mezcla invernal están disminuyendo; sin embargo, muchas carreteras permanecerán resbaladizas y cubiertas de nieve esta mañana. Si planea viajar, tómelo con calma y calcule tiempo adicional para llegar a su destino”, publicó la oficina de Quad Cities del NWS, que cubre sectores de Iowa, Illinois y Missouri.

Zonas en alerta y pronóstico ampliado

Las advertencias por niebla helada se han centrado principalmente en la costa este, afectando estados como Maryland, Carolina del Norte, Washington DC y Virginia. Sin embargo, las alertas de tormenta invernal cubren una extensión mucho mayor, incluyendo áreas como Alaska, Colorado, Illinois, Iowa, Wisconsin y Wyoming.

Adicionalmente, el panorama se complica en el noroeste. Los meteorólogos anticipan que las nevadas en el medio oeste serán seguidas por lluvias intensas en Oregón y Washington desde la noche del domingo hasta el lunes.

El Centro Nacional del Agua ha alertado sobre “inundaciones considerables” en el estado de Washington, principalmente en el área de Seattle, y limitadas inundaciones en algunas zonas de Oregón. Además, se proyecta una ola ártica muy intensa para la próxima semana, que podría llevar las temperaturas a niveles extremadamente bajos en varias regiones.

"Este invierno está a punto de dar un giro radical… Los modelos apuntan a una ola ártica muy intensa el próximo fin de semana", advirtió el meteorólogo Max Velocity en sus redes sociales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube