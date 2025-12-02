Alerta invernal: frente frío obliga a Nueva York a activar el código azul y la nieve azota Utah

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Manzana da la bienvenida a diciembre con un clima invernal que trae una mezcla de lluvia, aguanieve y temperaturas frías este martes, lo que afecta especialmente la movilidad por la mañana.

Aunque Nueva York se librará de las intensas nevadas que sí afectarán a las áreas del interior del estado, las autoridades advierten sobre la necesidad de tener mucha precaución, especialmente por la posibilidad de que se forme hielo negro durante la noche.

¿Cuánta nieve se espera que caiga en Nueva York este martes?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha pronosticado que una tormenta que se origina en el sureste del país se moverá hacia el noreste.

Sin embargo, en la ciudad de Nueva York y las áreas costeras, se espera que la acumulación de nieve sea mínima o incluso inexistente, reseña La Nación).

Con temperaturas un poco más cálidas en la parte baja de la atmósfera, la mayoría de la precipitación se convertirá en lluvia o aguanieve ligera.

No obstante, en el interior de Nueva York, como en el Valle del Hudson y los Catskills, se anticipan acumulaciones significativas, que podrían variar entre 3 y 7 pulgadas (7 a 17 cm), según el NWS.

El verdadero peligro para los neoyorquinos en la ciudad se presentará a medida que avance el martes. A medida que las temperaturas bajen por la noche y se acerquen al punto de congelación (0°C o 32°F), la humedad que quede en las calles y aceras podría generar hielo en las superficies mojadas, creando condiciones peligrosas para conducir y caminar.

Recomendaciones de las autoridades: evitar viajes no esenciales

Ante el riesgo de superficies resbaladizas y un tránsito que podría ser peligroso, la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) y la Gobernadora Kathy Hochul están instando a los residentes a limitar los viajes no esenciales durante este evento climático.

Evitar el hielo negro: Con el aumento del riesgo de hielo durante la noche, la NYCEM aconseja a los conductores que reduzcan significativamente la velocidad y mantengan una distancia segura entre vehículos.

Recuerden que el hielo negro es casi invisible, lo que hace que las carreteras parezcan simplemente mojadas.

Preparación para el frío: Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente en capas y que estén atentos a los vecinos vulnerables o a las personas mayores.

La llegada de un frente ártico el jueves traerá temperaturas que estarán entre 10°F y 15°F por debajo de lo normal, así que la preparación es fundamental, destaca La Nación.

Manténgase informado: Las autoridades piden que se monitoreen constantemente las actualizaciones del clima y que se registren en el sistema de alertas Notify NYC a través de NYC.gov/NotifyNYC para recibir notificaciones en tiempo real sobre las condiciones y cierres.

La tormenta se moverá de oeste a este durante la noche del martes, dejando un ambiente muy frío y cielos despejados para el miércoles.

Utah continúa con alerta de nieve este martes, 2 de diciembre

Los residentes de Utah se enfrentan hoy, martes 2 de diciembre, a condiciones invernales, ya que un sistema de baja presión está trayendo aire frío al estado. Los meteorólogos están advirtiendo a la población sobre la llegada de nieve, especialmente durante la tarde y la noche.

Las montañas de Utah acumulan las mayores cantidades

El pronóstico indica que las mayores acumulaciones se darán en las zonas montañosas, donde el impacto será más notable:

Valle de Salt Lake: Se espera que las áreas urbanas reciban principalmente una capa de hasta una pulgada (2.5 cm).

La probabilidad de precipitación en forma de nieve llega hasta un 44% para una acumulación ligera, lo que podría complicar un poco el tráfico por la mañana.

Acumulación mayor: Aunque la probabilidad es baja, los modelos sugieren un 27% de posibilidad de que la nieve acumulada supere las tres pulgadas (7.6 cm) en algunos puntos, especialmente en las elevaciones más altas.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades están instando a los automovilistas a que tengan mucho cuidado, especialmente en los cañones y carreteras de montaña.

Es fundamental que los conductores revisen el estado de sus neumáticos y reduzcan considerablemente la velocidad, ya que hay un riesgo de hielo en el pavimento.

Utah está experimentando su segundo día de diciembre con el frío y la nieve que son típicos de la temporada invernal, lo que obliga a los residentes a modificar sus planes de viaje.

Alerta invernal masiva en EEUU: más de 55 millones en riesgo por nieve y hielo

Una poderosa tormenta invernal se dirige hacia Estados Unidos, poniendo en alerta a más de 55 millones de personas a lo largo de un corredor que va desde Arkansas hasta Maine.

Las autoridades meteorológicas advierten sobre condiciones de viaje peligrosas, una acumulación considerable de nieve y el riesgo de inundaciones en el sureste.

Impacto nacional: riesgo de nieve, hielo y caos vial

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas de tormenta invernal y avisos de clima, advirtiendo sobre la seriedad del sistema que trae consigo nieve, hielo negro y neblina.

Amenaza principal: Esta tormenta, que ya había causado estragos en el Medio Oeste con nevadas récord, reporta el NWS, ahora está impactando fuertemente el noreste del país, afectando a estados como Nueva York, Massachusetts y Maine.

Acumulaciones: Los meteorólogos están pronosticando acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve en algunas áreas del Atlántico medio y el noreste, indica Andrew Orrison, meteorólogo, SeattlePI.

Cabe mencionar que, además de la nieve, el NWS ha alertado sobre la posibilidad de lluvia helada, cortes de energía y condiciones de conducción extremadamente difíciles, con visibilidad reducida a menos de una milla en ciertas zonas.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.



