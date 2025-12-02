La estrategia "Telaraña" aterriza en Nueva Orleans: Así planean las autoridades romper récords de deportación

Suscríbete a nuestros canales

Cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron este lunes un operativo a gran escala en Nueva Orleans, replicando la agresiva estrategia que la administración federal ya probó con éxito en ciudades como Charlotte y Los Ángeles.

El comandante Greg Bovino dirige personalmente este despliegue de más de 200 oficiales, cuyo objetivo central consiste en aumentar drásticamente las cifras de detenciones en este bastión demócrata, siguiendo la línea dura de la Casa Blanca que busca deportar a un millón de personas anualmente.

Detalles

Es importante señalar que esta movilización apunta directamente a una fuerza laboral que resultó vital para la reconstrucción de la ciudad tras el huracán Katrina en 2005 según informa EFE.

Esto pone en riesgo la estabilidad económica local bajo la llamada táctica de "La telaraña", la cual generó centenares de arrestos en Carolina del Norte apenas semanas atrás.

Ante la inminente llegada de las fuerzas federales, organizaciones como Unión Migrante suspendieron todas sus actividades presenciales y emitieron alertas urgentes para que la población indocumentada permanezca en sus hogares y evite traslados innecesarios.

Miedo en la comunidad

El miedo paraliza a una comunidad compuesta mayoritariamente por familias latinoamericanas, quienes ahora dependen de redes virtuales para monitorear los puntos de intervención en un estado donde los centros de detención operan bajo estrictos protocolos republicanos.

Esta semana define el futuro de miles de residentes que, pese a tener años establecidos en Luisiana, enfrentan ahora la maquinaria de expulsión más intensa y coordinada de la última década, transformando la rutina de la ciudad en un estado de alerta constante.



