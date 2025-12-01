Envía hasta $1.500 diarios a México con FINVIAR: paso a paso para principiantes

Suscríbete a nuestros canales

FINVIAR se posiciona como una de las alternativas más accesibles para que personas migrantes en Canadá envíen remesas a México de manera rápida, segura y con tarifas bajas.

La aplicación, desarrollada por el gobierno mexicano, permite transferencias desde 1,89 dólares y ofrece límites amplios: hasta 1.500 dólares por día y un máximo mensual de 5.000 dólares.

Además, facilita depósitos bancarios, pagos con tarjeta y, para quienes prefieren efectivo, genera un código de barras para pagar en tiendas participantes.

Cómo registrarse paso a paso

Para comenzar a usar FINVIAR, el usuario debe descargar la aplicación en su teléfono móvil y preparar sus documentos de identificación válidos: INE, pasaporte o licencia de conducir. También necesita un correo electrónico y su número telefónico.

El registro inicia al completar los datos personales dentro de la plataforma, proceso que incluye tomar una selfie para verificación biométrica.

Luego, el usuario crea una contraseña segura y confirma la información ingresada. Una vez validado el perfil, la app habilita todas las funciones de envío, recepción y manejo de fondos.

FINVIAR cobra tarifas desde 1,89 dólares por cada operación internacional, lo que la convierte en una opción competitiva frente a otros servicios privados.

El diseño busca atender a la comunidad migrante que requiere una herramienta económica, oficial y de fácil uso.

Cómo enviar una remesa desde la app

El envío de dinero es un proceso directo. El usuario selecciona la opción “Enviar”, elige al destinatario e introduce la CLABE de 18 dígitos.

Después ingresa el monto y revisa tanto el tipo de cambio como la tarifa aplicable antes de confirmar la operación. Con un toque final, la remesa queda procesada.

Para ingresar dinero a la aplicación, el usuario puede optar por depósito bancario, tarjeta o efectivo. En caso de usar efectivo, debe entrar a “Agregar dinero”, seleccionar país, monto y establecimiento.

La app genera un código de barras que se presenta en la tienda para realizar el pago, el cual queda validado con el mensaje “Depósito realizado”.

Con esta herramienta, FINABIEN impulsa una alternativa segura y accesible para que los migrantes gestionen su dinero sin complicaciones ni altos costos.

