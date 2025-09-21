Conozca cómo enviar remesas desde la billetera Wally a Banesco: son seis sencillos pasos

Suscríbete a nuestros canales

La billetera digital Wally simplificó significativamente el envío de remesas a Venezuela con la implementación de una metodología directa y segura.

En tal sentido, la plataforma de origen panameño puso a disposición de sus usuarios una serie de pasos concretos que permitieron la transferencia de fondos desde una cuenta de Wally a Banesco en dentro del país, facilitando así una operación fundamental para numerosas familias.

Wally desarrolló un sistema que no solo para agilizar las transferencias, sino que también las hizo más accesibles y seguras. Los usuarios de la plataforma digital pueden gestionar su dinero de manera eficiente, completando transacciones internacionales y locales con una serie de clics.

Procedimiento para el envío de remesas

Seleccionar la opción "transferir" en la pantalla principal.

Escoger "transferir fuera de Wally" .

Elegir la cuenta de destino o ingresar una nueva cuenta bancaria.

Completar los datos del beneficiario, asegurando que tenga activas sus cuentas en bolívares y su Cuenta Verde.

Confirmar los datos ingresados y detallar el monto a enviar.

Verificar que toda la información sea correcta antes de proceder. y compartir el comprobante del envío con el beneficiario para su control.

Este método aseguró que las transferencias se realizaron con rapidez, brindando a los usuarios la capacidad de enviar dinero desde cualquier lugar.

¿Qué es Wally?

Wally es una plataforma financiera que se concibió para administrar fondos digitales sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional. La aplicación ofreció múltiples funcionalidades, entre las que destacaron recargar saldo, enviar y recibir dinero, pagar servicios y realizar compras en diversas monedas.

Además, la billetera digital se integró con el sistema de tarjetas Mastercard Wally, tanto en su versión digital como física, lo que permitió transacciones en línea y en establecimientos comerciales.

