¿Quieres aprender inglés gratis en EEUU? El DHS ofrece capacitación con estos requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad de Estado (DHS) de EEUU ofrece a educadores de inglés de todo el mundo la oportunidad de mejorar sus habilidades a través del programa Online Professional English Network (OPEN).

Esta iniciativa gratuita busca fortalecer las capacidades pedagógicas de los profesionales, proporcionándoles herramientas y conocimientos avanzados para enfrentar los desafíos de la enseñanza del inglés.

El programa se alinea con la creciente demanda global de profesores altamente cualificados y es un ejemplo del compromiso estadounidense con el fomento del entendimiento cultural a través de la educación.

Metodología y público objetivo

El curso se basa en un modelo de aprendizaje interactivo a distancia, que conecta a los participantes con académicos expertos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera (TEFL/TESOL).

Para calificar, los solicitantes deben ser educadores activos, con un alto nivel de competencia en inglés, que vivan fuera de Estados Unidos y no posean la ciudadanía estadounidense.

Se espera que los participantes tengan la motivación y el tiempo para dedicar varias horas semanales al estudio, además de contar con habilidades tecnológicas básicas para interactuar en las plataformas en línea.

Contenido del curso

El programa de estudio se enfoca en proporcionar estrategias prácticas e innovadoras para aplicar en el aula según publicó la página web aprendergratis.org.

Los participantes aprenderán a integrar nuevas metodologías pedagógicas y a utilizar la tecnología para crear entornos de aprendizaje más dinámicos y efectivos.

El curso también enseña a diseñar lecciones que promuevan la participación activa de los estudiantes, fomentando la comprensión profunda del idioma en lugar de la simple memorización.

Impacto

La participación en este curso brinda una formación de alto nivel, lo cual permite a los educadores impactar positivamente en sus comunidades.

El programa no solo busca mejorar las habilidades individuales, sino también fomentar una red global de educadores que puedan colaborar y compartir conocimientos, actuando como agentes de cambio.

La finalización de este curso fortalece la capacidad de los participantes para liderar la mejora de la calidad de la enseñanza del inglés en sus países.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube