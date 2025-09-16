El paso que todos olvidan al vender un auto en Texas y que podría costar miles de dólares

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, vender un vehículo conlleva una serie de requisitos legales que superan la simple transferencia de la propiedad.

Para los vendedores, es importante asegurarse de que el comprador complete el proceso de titulación en un plazo de 30 días, tal como lo exige el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado.

Según La Nación, el incumplimiento de este paso puede acarrear multas y responsabilidad legal para el vendedor por cualquier infracción o accidente futuro.

Por ello, se aconseja que el vendedor acompañe al comprador a la oficina de impuestos del condado para la solicitud de título de propiedad y completar la transferencia de manera inmediata.

Consideraciones

Aun después de la venta, el vendedor continúa siendo legalmente responsable del vehículo si no presenta una notificación de transferencia en un plazo de 30 días.

Esta situación se agrava al vender a un concesionario, ya que este no está obligado a titular el vehículo a su nombre de inmediato. Por lo que podría permanecer a nombre del vendedor hasta que el concesionario lo venda a otro comprador final.

La presentación de esta notificación de transferencia protege al vendedor, registrando la operación y eliminando su responsabilidad sobre el vehículo.

Requisitos

Además de los documentos de venta, el vendedor debe entregar una serie de documentos firmados. Estos incluyen el título de propiedad del vehículo y el Formulario 130-U, que es la solicitud de título y/o registro de Texas, donde debe figurar el precio de venta.

Para protegerse después de la venta, el vendedor debe guardar una copia de todos los documentos, registrar la información del comprador y el número de identificación del vehículo (VIN).

En Texas, los propietarios tienen la opción de transferir, conservar o destruir las placas del vehículo.

Recomendaciones

Debe asegurarse de tener toda la documentación en orden, especialmente el título de propiedad y el Formulario 130-U firmados correctamente. Mantenga un registro meticuloso de la transacción, incluyendo la información del comprador y el número de VIN, para su propia seguridad legal.

Por último, recuerda que la inspección anual del vehículo, que verifica su seguridad y emisiones, es un requisito obligatorio en Texas.

Un certificado de inspección válido no solo es necesario para la renovación anual del registro, sino que también puede ser un punto a favor al momento de vender, ya que demuestra el buen estado del auto.

