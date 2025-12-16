Riverhead se une por la Navidad: invitan a gran cena comunitaria gratuita

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Caridad con Cristo, perteneciente a la iglesia San Juan Evangelista en Riverhead, en Nueva York, anunció una cena navideña comunitaria gratuita destinada a personas que se encuentren solas o en situación de necesidad.

La iniciativa busca brindar no solo un plato de comida caliente, sino también calor humano y espíritu navideño a los residentes de la zona, refiere Tu Prensa Local.

Riverhead se une por la Navidad

La actividad está abierta a toda la comunidad y tiene como objetivo principal ofrecer un espacio de acogida y un mensaje de esperanza para quienes no tienen la oportunidad de celebrar las festividades o prefieren no pasar la Navidad en soledad.

Los organizadores resaltan que todas las personas son bienvenidas en un ambiente de solidaridad.

Fecha, hora y lugar

Día: Sábado 20 de diciembre.

Horario: De 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Lugar: Cafetería parroquial ubicada en el 546 de St. John's Place, Riverhead.

La cena se servirá por orden de llegada hasta las 7:00 p. m. o hasta que se agoten los alimentos.

Además, se informó que quienes deseen apoyar la misión mediante donaciones o voluntariado pueden contactar directamente al ministerio.

Para obtener más detalles sobre el evento, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube