Riverhead se une por la Navidad: invitan a gran cena comunitaria gratuita

El Ministerio Caridad con Cristo, perteneciente a la iglesia San Juan Evangelista en Riverhead, en Nueva York, anunció una cena navideña comunitaria gratuita destinada a personas que se encuentren solas o en situación de necesidad.
La iniciativa busca brindar no solo un plato de comida caliente, sino también calor humano y espíritu navideño a los residentes de la zona, refiere Tu Prensa Local.
Riverhead se une por la Navidad
La actividad está abierta a toda la comunidad y tiene como objetivo principal ofrecer un espacio de acogida y un mensaje de esperanza para quienes no tienen la oportunidad de celebrar las festividades o prefieren no pasar la Navidad en soledad.
Los organizadores resaltan que todas las personas son bienvenidas en un ambiente de solidaridad.
Fecha, hora y lugar
-
Día: Sábado 20 de diciembre.
-
Horario: De 2:00 p. m. a 7:00 p. m.
-
Lugar: Cafetería parroquial ubicada en el 546 de St. John's Place, Riverhead.
La cena se servirá por orden de llegada hasta las 7:00 p. m. o hasta que se agoten los alimentos.
Además, se informó que quienes deseen apoyar la misión mediante donaciones o voluntariado pueden contactar directamente al ministerio.
Para obtener más detalles sobre el evento, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes medios:
-
Correo electrónico: [email protected].
-
Teléfono: 631-369-4601.
También puede visitar nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube