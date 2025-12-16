EEUU: ¿Qué es el formulario I-220A y cómo podría abrir las puertas a la residencia?

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, una audiencia en la Corte Federal del 11º Circuito de Apelaciones ha iluminado una nueva esperanza para la amplia comunidad de cubanos que llegaron a Estados Unidos con el documento I-220A.

Este dilema migratorio ha mantenido a cientos de miles de personas en un estado de incertidumbre.

Según expertos legales citados por Univision, hay un optimismo cauteloso pero firme tras escuchar los argumentos presentados ante el tribunal.

¿Cuáles son los argumentos que benefician a los cubanos que ingresaron a EEUU con el formulario I-220A?

La audiencia se enfocó en el Formulario I-220A, un documento de liberación bajo reconocimiento que, a diferencia del parole, no clasifica a los migrantes como "admitidos".

Esto, a su vez, complica su capacidad para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

Según informes que citan a la abogada Claudia Cañizares, el abogado Mark Prada, quien representa a los cubanos con I-220A, presentó su caso de manera "magistral".

Las discusiones pusieron de manifiesto que, en esencia, los jueces federales de apelaciones cuestionaron con firmeza la inconsistencia y el aparente error del gobierno al otorgar la I-220A en lugar del parole a muchos cubanos que llegaron a la frontera, quienes realmente debieron haber recibido este último documento para facilitar su camino hacia la residencia.

El reconocimiento del "error" y la vía hacia la CAA

Fuentes cercanas a la audiencia han comentado que el fiscal que defendía la postura del gobierno ante el juez se sintió "acorralado" en ciertos momentos, llegando incluso a reconocer de manera implícita que se había cometido un error procesal al emitir la I-220A.

Esta admisión es crucial para la estrategia legal que busca demostrar que el documento I-220A, en el contexto de la llegada de estos cubanos, debería ser considerado legalmente equivalente a un parole.

Es importante destacar que, los abogados coinciden en que la defensa presentó un argumento muy sólido, indica Univision, señalando que el gobierno no puede aplicar la ley de manera inconsistente, liberando a algunos con parole y a otros con I-220A en circunstancias similares.

Aunque el juez no tomó una decisión inmediata—lo que podría tardar semanas o incluso meses—el resultado de la audiencia ha generado grandes expectativas dentro de la comunidad cubana.

Una decisión favorable en el 11º Circuito podría establecer un precedente importante, permitiendo a miles de cubanos con I-220A avanzar en sus solicitudes de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Los abogados ahora instan a la comunidad a mantener la calma mientras esperan el fallo, pero con la confianza de que este desarrollo representa un argumento sólido y una esperanza renovada en su larga lucha legal por la estabilidad migratoria en Estados Unidos.

