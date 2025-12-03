Residencia permanente sin estatus migratorio: cómo ésta certificación abre el camino de la legalidad en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Expertos en inmigración explican vías para obtener la residencia permanente en casos de personas que ingresaron con visa y permanecieron en Estados Unidos. La certificación laboral surge como paso inicial que un empleador puede iniciar sin importar el estatus legal acumulado. Este trámite avanza en paralelo y dura en promedio entre 3 y 4 años.

El Departamento de Trabajo de EEUU (DOL) indica en su sitio oficial:

"Una certificación laboral permanente emitida por el Departamento de Trabajo (DOL) permite a un empleador contratar a un trabajador extranjero para trabajar permanentemente en los Estados Unidos. El DOL debe certificar al USCIS que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, calificados y disponibles para aceptar la oportunidad laboral".​

Proceso en dos etapas

En primera instancia, un empleador inicia la solicitud que demuestra que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto laboral que ofrece y que el trabajador extranjero es necesario. El reglamento principal que rige la Certificación Laboral Permanente (PERM) en EEUU se encuentra en el 20 CFR Part 656, administrado por el Departamento de Trabajo (DOL). Este establece que el empleador debe demostrar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles, dispuestos y calificados para el puesto, sin referencia directa al estatus migratorio del trabajador extranjero durante la fase de certificación.

Este trámite es independiente del estatus legal actual del trabajador, lo que significa que puede iniciarse aunque la persona haya estado en situación irregular. Sin embargo, la certificación en sí es solo la primera etapa del proceso migratorio.

Posteriormente, es necesario avanzar hacia la aprobación del caso principal, que puede incluir la evaluación de opciones como permisos especiales para superar los obstáculos legales relacionados con la estancia irregular.

El abogado Héctor Benítez aclara que si es posible ajustar estatus, iniciar una petición laboral:

"Si el empleador quiere efectivamente brindarte ese patrocinio o ese apoyo, el empleador puede plantear una certificación laboral. Eso es un proceso que puede ir avanzando indistintamente que tú tengas estatus o no", detalló Benítez.

Permiso temporal

Una vez que se apruebe el proceso, el trabajador puede buscar ajustar su estatus y solicitar un permiso de trabajo temporal mientras completa los trámites hacia la residencia legal. Todo este procedimiento normalmente puede durar varios años (entre 3 y 4 años para la certificación laboral), y la estrategia debe ser adaptada a la situación particular de cada persona y sus opciones legales.

Este proceso es la primera etapa para visas EB-2/EB-3; el estatus irregular se aborda después en USCIS, donde pueden aplicarse exenciones o ajustes. La validez es de 180 días para presentar la I-140.

