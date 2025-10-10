Más de $25 por hora: las profesiones que lideran el mercado laboral en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos ofrece múltiples oportunidades de empleo bien remunerado para quienes buscan estabilidad financiera y crecimiento profesional.

En un mercado laboral competitivo, elegir la carrera adecuada puede marcar una diferencia significativa.

Según una encuesta de abril de 2025 realizada por FlexJobs, más del 50% de los estadounidenses considera que el éxito financiero comienza al ganar entre $100,000 y $250,000 al año.

Sin embargo, alcanzar ese umbral depende de múltiples factores, entre ellos el tipo de trabajo, la preparación académica y las proyecciones del sector.

Empleo bien pagado en EEUU: ¿qué opciones existen hoy?

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) identificó al menos diez ocupaciones que superan los $25 por hora y que además presentan alta demanda en la próxima década.

Estas profesiones combinan ingresos competitivos con estabilidad y posibilidades de desarrollo.

A continuación, se detallan los 10 trabajos más destacados:

Gerente de marketing: El salario promedio supera los $75 por hora, y se prevé que la demanda crezca 8% en los próximos 10 años. Asistente de fisioterapia: $28.24/hora. Crecimiento: 19%. Gerente de servicios médicos: $53.21/hora. Crecimiento: 29%. Científico de datos: $51.93/hora. Crecimiento: 36%. Enfermero registrado (RN): $41/hora. Crecimiento: 6%. Plomero: $29.59/hora. Crecimiento: 6%. Consejero de salud mental: $25+/hora. Crecimiento: 19%. Especialista en soporte técnico: $30/hora. Crecimiento: 6%. Agente de seguros: $28.40/hora. Crecimiento: 6%. Higienista dental: $42/hora. Crecimiento: 9%.

¿Cuánto necesitas ganar para sentirte exitoso?

Aunque el salario ideal varía según cada persona, el estudio de FlexJobs muestra que un 26% considera suficiente ganar entre $75,000 y $100,000 al año.

Por otro lado, un 17% apunta al rango entre $250,000 y $500,000, mientras que solo un 6% cree que el verdadero éxito llega al superar los $500,000 anuales.

Más allá de las cifras, el experto Toni Frana recomienda evaluar prioridades personales. ¿Quieres comprar una casa? ¿Viajar con frecuencia? ¿Cubrir estudios universitarios? Estas preguntas ayudan a definir el ingreso necesario para alcanzar tus metas.

