Empleos estatales en Dallas-Fort Worth: descubra las ofertas disponibles y dónde postularse

Los empleos estadales en Estados Unidos (EEUU) ofrecen una serie de ventajas y beneficios que son muy atractivos, especialmente en comparación con muchas ofertas del sector privado, Dallas, Texas, no es la excepción, por lo que te decimos como acceder a vacantes oficiales.

Desde la página web de City Of Dallas tienen un apartado de empleos en el que ofrecen la oportunidad a sus residentes de conocer y postularse a diferentes tipos de trabajo.

Además de las oportunidades de empleo en general, también cuentan con un apartado de:

Oportunidades laborales para empleados actuales, ofertas de empleo para puestos de prueba en bomberos, policía, cumplimiento de códigos, servicios de agua, 911 y asistente de oficina, puestos de promoción para bomberos y policías, puestos de abogado de la ciudad y el programa de Empleo FreshStart, para personas afectadas por el sistema de justicia penal.

Así mismo, explican que cuentan con puestos de servicio civil clasificados y no clasificados.

“La Ciudad de Dallas es uno de los mayores empleadores del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Ofrecemos oportunidades de crecimiento y la oportunidad de marcar la diferencia en nuestra comunidad”, señalan.

Así mismo, señalan que sus trabajaos estatales ofrecen:

Salario competitivo, un plan de pensión adquirido a cinco años, un excelente paquete de beneficios que incluye seguro médico, de la vista y dental, seguro para mascotas, reembolso de matrícula, asistencia para el cuidado de niños calificada, tiempo libre remunerado y más.

¿Cómo funciona?

La búsqueda es bastante simple, si eliges el apartado de ‘Oportunidades laborales’ (General), te vas a encontrar con una página que cuenta con un buscador fácil de usar.

A través de este puedes buscar empleos por palabras clave, el lugar, la modalidad y la categoría o tipo de empleo a los que quieres acceder.

Al entrar en publicaciones de empleo que te interesen, te dan una descripción breve con la fecha límite antes de la que debes postularte si te interesa la oferta.

Luego ofrecen una descripción clara y mucho más amplia sobre el puesto, incluyendo funciones, calificaciones y requisitos, así como el rango salarial que ofrecen.

Ahí mismo puedes acceder a un botón en el que podrás hacer clic para postularte, bien sea autocompletando con un currículum o aplicando manualmente.

En este punto, debe tener presente que necesita crearse una cuenta en el portal e iniciar sesión. Para ellos solo debe hacer clic en la opción de ‘Iniciar sesión’ que aparece en la esquina superior derecha y hacer clic en la parta de debajo de la ventana emergente en la que se indica “crear cuenta”.

Tenga en cuenta que la página en la que se presentan las opciones de oportunidades de empleo, también ofrecen instrucciones sobre cómo aplicar.

Para acceder al portal principal, debe dirigirse al siguiente enlace: Oportunidades de empleo en la ciudad de Dallas.

