"Los Piratas del Porche" el modus operandi que acecha en Texas: recomendaciones de la policía

Con el inicio de las Fiestas de Ofertas Prime de Amazon, la Policía de Laredo emitió una alerta preventiva ante el aumento de robos de paquetes.

En esta temporada, conocida por el alto volumen de entregas, los llamados “Piratas del Porche” acechan los domicilios para sustraer envíos dejados en las puertas.

Según el detective Joe Baeza, los ladrones vigilan los camiones de mensajería, esperando el momento exacto para actuar. Por ello, las autoridades recomiendan tomar medidas concretas para evitar ser víctima, destaca El Mañana.

Texas recomienda vigilancia activa y entrega segura

La Policía de Laredo aconseja instalar timbres con cámara o sistemas de videovigilancia. Estos dispositivos disuaden a los delincuentes y permiten registrar evidencia útil.

Además, los residentes deben programar entregas cuando haya alguien en casa. Servicios como “Amazon Day” permiten elegir horarios específicos para recibir los paquetes.

También se recomienda dar indicaciones precisas a los repartidores. Por ejemplo, pedir que oculten el paquete en zonas menos visibles o dejarlo con un vecino de confianza.

Otra opción es utilizar Amazon Lockers o puntos de recolección seguros. De esta forma, se evita que los paquetes permanezcan expuestos en el exterior del domicilio.

Alternativas de entrega y protección legal

Los usuarios pueden colocar como dirección de entrega su lugar de trabajo o la casa de un familiar que esté presente. Asimismo, solicitar confirmación de firma antes de recibir el paquete añade una capa de seguridad.

En Texas, el robo de correspondencia o paquetes constituye un delito mayor si afecta a más de diez personas. Las penas van de seis meses a diez años de prisión y multas entre $4,000 y $10,000.

Cómo denunciar el robo de correspondencia

Para reportar el robo de correo, se debe llamar al 911 o al 1-877-876-2455. También se puede ingresar al sitio oficial del USPS y completar el formulario “Theft of Mail”.

La Policía de Laredo insiste en que reducir el tiempo que un paquete permanece a la vista es la medida más efectiva. Además, exhorta a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato.

Con vigilancia vecinal, entrega inteligente y tecnología, los residentes de Texas pueden enfrentar esta amenaza creciente y proteger sus compras navideñas.

