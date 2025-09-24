Texas atrasará sus relojes: esto es lo que necesitas saber del próximo cambio de horario

Suscríbete a nuestros canales

En noviembre de 2025, Texas se sumará al resto de Estados Unidos para el cambio de hora que marca el final del horario de verano, conocido como Daylight Saving Time.

Este evento anual significa que los tejanos tendrán que ajustar sus relojes, disfrutando de una hora extra de sueño.

El cambio oficial ocurrirá a las 2 a.m. del 2 de noviembre, momento en el que los relojes se atrasarán una hora, volviendo a ser la 1 a.m.

¿Qué significa el cambio de hora en Texas?

El propósito principal del horario de verano es aprovechar la luz solar de las tardes durante los meses más cálidos.

Al finalizar, el reloj regresa a su horario estándar para ajustar las horas de luz a la rutina diaria, especialmente durante el invierno.

Es un recordatorio de que los días son cada vez más cortos, y la mañana contará con más luz.

La gran mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas, actualizan la hora de forma automática, por lo que no tendrás que preocuparte por ellos.

Sin embargo, es crucial que los relojes analógicos, los de tu automóvil o los electrodomésticos, como el microondas, se ajusten manualmente.

¿Por qué se realiza el cambio de hora en Texas?

La idea del horario de verano fue planteada por primera vez por Benjamin Franklin en 1784, aunque lo hizo de manera un tanto humorística en un ensayo donde sugería levantarse más temprano para ahorrar en velas.

Sin embargo, la propuesta se llevó a cabo formalmente en varios países durante la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de reducir el consumo de energía y conservar recursos.

En Estados Unidos, el horario de verano se estableció oficialmente con la Ley de Hora Uniforme de 1966.

Esta ley, que es gestionada por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT), define las fechas de inicio y finalización para que todo el país siga un mismo patrón.

Según el USDOT, el horario de verano "ahorra energía, previene accidentes de tránsito y reduce la delincuencia", aunque estas afirmaciones son motivo de debate.

Es interesante notar que, aunque Texas participa en el cambio de hora, ha habido varios intentos legislativos para ponerle fin y adoptar el horario de verano de manera permanente. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas propuestas ha tenido éxito.

Consejos para adaptarse al cambio de horario en Texas

Atrasar el reloj puede parecer beneficioso, ya que te da una hora extra, pero el cambio puede afectar el ciclo de sueño de algunas personas. Para una transición suave, considera lo siguiente:

Ajusta tu horario de sueño: Intenta acostarte un poco más tarde de lo habitual en los días previos para adaptarte gradualmente.

Aprovecha la luz de la mañana: Sal a la calle en la mañana para exponerte a la luz solar, lo que ayuda a regular tu ritmo circadiano.

Mantén tu rutina: Trata de seguir tu rutina diaria de comidas y ejercicios para minimizar el impacto en tu cuerpo.

¿Cuándo finaliza el horario de invierno?

El horario de invierno que comenzará el 2 de noviembre de 2025 continuará hasta el 9 de marzo de 2026, cuando los relojes volverán a adelantarse una hora para dar inicio al siguiente ciclo del horario de verano.

