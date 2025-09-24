Regla del pasaporte que pocos conocen: estas son las razones que te impiden renovar en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Las reglas del Departamento de Estado de Estados Unidos no son las mismas para todos los ciudadanos y, en ocasiones, pueden causar inconvenientes a la hora de viajar.

En el caso del pasaporte, el documento más importante para un viajero, tiene una regla poco conocida que hace que muchos se queden fuera de la opción de renovación, según la página web de My Travel State Gov.

¿Quiénes deben solicitar un nuevo pasaporte?

La norma es contundente: cualquier pasaporte emitido cuando el titular era menor de 16 años no se puede renovar.

Esto aplica a dos grupos principales:

Menores de 16 años: cuando su pasaporte de 5 años expire, deberán tramitar uno nuevo.

Jóvenes de 16 a 20 años: si su primer pasaporte fue emitido antes de cumplir 16, incluso si ya tienen 19 o 20 años, no pueden renovarlo. Deben seguir los mismos pasos que un solicitante nuevo y usar el formulario DS-11.

Proceso para la nueva solicitud de pasaporte americano

Si tu pasaporte cae en esta categoría, el proceso es diferente al de una simple renovación por correo. Los pasos a seguir son:

Llenar el formulario DS-11: a diferencia de la renovación, no debes firmarlo hasta que te lo solicite un agente de pasaportes.

Presentar pruebas: deberás llevar tu certificado de nacimiento original o certificado de ciudadanía. También se requiere una identificación oficial, como una licencia de conducir, y fotocopias por ambos lados de ambos documentos.

Fotografía y pago: se necesita una foto de pasaporte reciente que cumpla con los requisitos oficiales. La tarifa para una libreta de pasaporte para adultos, válida por 10 años, es de $130.

Más allá de la edad: otras razones para solicitar un nuevo pasaporte

La edad no es la única condición que te obliga a tramitar un pasaporte nuevo en persona. Otras situaciones que exigen este proceso son:

Pasaportes antiguos : si tu pasaporte fue expedido hace más de 15 años.

: si tu pasaporte fue expedido hace más de 15 años. Documentos perdidos o dañados : si el pasaporte fue robado, se perdió o está en mal estado.

: si el pasaporte fue robado, se perdió o está en mal estado. Cambios de nombre: si el nombre en tu pasaporte no coincide con tu nombre actual y no tienes un documento legal (como un acta de matrimonio o un decreto judicial) que justifique el cambio.

En cualquier caso, verificar los requisitos de elegibilidad con anticipación es crucial para evitar cualquier sorpresa que pueda afectar tus planes de viaje.

Tiempos de espera y tarifas actuales

Para cualquier viaje, la planificación es esencial, y los tiempos de espera para la emisión de un pasaporte pueden variar.

El tiempo de procesamiento para una solicitud de pasaporte puede ser de 6 a 8 semanas para el servicio rutinario. Si se necesita con urgencia, existe la opción de servicio expedito por un costo adicional de $60, lo que reduce el tiempo de espera a 2 o 3 semanas.

Los costos básicos del pasaporte son de $130 para la libreta de pasaporte de adulto y $15 para la tarjeta de pasaporte (válida para viajes terrestres y marítimos a Canadá, México, el Caribe y las Bermudas).

Sin embargo, al tramitarlo con el formulario DS-11 en persona, se debe añadir un costo de aceptación de $35 que se paga a la agencia de aceptación (como una oficina de correos o biblioteca).

