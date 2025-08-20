Pasaporte sin sello en Estados Unidos: descubre si tu entrada es válida o tienes un problema

Suscríbete a nuestros canales

El pasaporte es el documento clave para cualquier viaje internacional, pero al ingresar a Estados Unidos muchos viajeros se sorprenden cuando no reciben el tradicional sello de admisión.

Esto no significa un problema migratorio, sino un cambio en los procesos de control fronterizo, donde ahora gran parte del registro se realiza de forma electrónica, reseña la web Vive USA.

La entrada a Estados Unidos no depende únicamente de contar con una visa válida. Al llegar por aire o por tierra, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) determina, tras una breve entrevista, cuánto tiempo puede permanecer la persona en el país.

La decisión del oficial de CBP y el permiso de estancia

Preguntas sobre el lugar de hospedaje, motivo del viaje o dinero disponible forman parte de esta evaluación.

Generalmente, a quienes viajan con visa de turista se les concede una estancia de hasta 180 días (seis meses).

Antes, la fecha límite aparecía en el sello del pasaporte, pero ahora en muchos casos no se coloca, especialmente en aeropuertos, ya que el control migratorio se registra en línea.

Cómo consultar tu I-94 y qué hacer en la frontera terrestre

Para verificar la fecha exacta en la que vence el permiso de permanencia, los viajeros deben ingresar al portal oficial del CBP y consultar el Formulario I-94.

Este documento electrónico permite imprimir el comprobante de admisión, revisar el historial de entradas y salidas de los últimos diez años e incluso realizar el trámite desde la aplicación CBP One™.

En el caso de quienes ingresan por frontera terrestre, el I-94 debe tramitarse si se viaja más de 40 kilómetros desde la frontera o se permanece más de 30 días en territorio estadounidense.

El costo es de seis dólares por persona y ya no se entrega en papel, sino de manera digital.

Con esta digitalización, la ausencia de un sello en el pasaporte ya no representa un problema. Lo fundamental es confirmar en línea el tiempo autorizado de estancia para evitar complicaciones migratorias.

