No es la fecha: la única manera en la que EE.UU. te impide renovar el pasaporte

Mantener vigente el pasaporte estadounidense es esencial para los ciudadanos que deben realizar viajes internacionales, debido a que muchos países exigen una validez mínima futura.

Sin embargo, no todos los pasaportes podrán renovarse automáticamente bajo estas nuevas disposiciones. Esta información fue publicada en el portal web oficial del Departamento de Estado.

El procedimiento para renovar el pasaporte no será viable cuando el documento presente ciertos daños o circunstancias que impidan su renovación directa. Solo en casos específicos, el usuario deberá solicitar un nuevo pasaporte con un trámite completo.

Entre las causas que inhabilitan la renovación están daños que no son consecuencia del desgaste normal.

Condiciones que evitan la renovación automática del pasaporte

Los documentos que exhiben daños como manchas de agua, moho, roturas considerables, marcas no autorizadas en la página de datos, faltantes de páginas de visa o perforaciones no serán aceptados para renovación automática.

En cambio, deterioros menores, como esquinas dobladas o páginas levemente arrugadas producto del uso constante, sí serán tomados en cuenta para tramitar la renovación.

Por otra parte, existen situaciones adicionales en las que la renovación no será posible.

Los pasaportes emitidos hace más de 15 años, aquellos que hayan sido reportados como perdidos o robados, los emitidos cuando el titular tenía menos de 16 años o los documentos que no reflejen el nombre actual del solicitante sin la documentación pertinente para demostrar el cambio, deberán ser reemplazados mediante el proceso inicial de obtención.

Procedimiento para tramitar un nuevo pasaporte si no es posible renovar

Cuando no sea factible la renovación automática, se deberá iniciar un trámite que incluye completar el formulario DS-11, presentar prueba de ciudadanía estadounidense (como el certificado de nacimiento), identificación oficial con fotografía (por ejemplo, licencia de conducir), copias de documentos y una fotografía reciente para pasaporte.

Además, se debe abonar una tarifa cuyo monto puede alcanzar los 195 dólares si se solicita tanto el libro como la tarjeta de pasaporte.

El envío de esta documentación debe hacerse en centros autorizados para aceptación de pasaportes. Una vez procesada la solicitud, el solicitante será notificado por correo electrónico sobre el estado de su trámite, el cual podrá consultarse en línea en la página oficial correspondiente.

En cuanto a la utilización del pasaporte para vuelos internos dentro de Estados Unidos, el documento puede servir como identificación válida a efectos del Real ID, y la Administración de Seguridad en el Transporte acepta pasaportes con vencimiento de hasta dos años para este fin.

