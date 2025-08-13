SAIME: costo de los pasaportes Ordinario y Habilitado al mes de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó este 13 de agosto, el costo de las distintas modalidades del pasaporte venezolano.

De acuerdo con lo informado por el Saime, el documento de viaje está disponible para mayores de edad, niños, niñas y adolescentes.

De igual modo, explican que el trámite se realiza a través de la página web www.saime.gob.ve mediante el Servicio de Autogestión.

¿Cómo se gestiona el pasaporte habilitado del Saime y cuál es su costo?

Los usuarios deben buscar la opción de solicitud de pasaporte ordinario con habilitación, explica el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Costos para tramitar el pasaporte

El pasaporte habilitado (entregado en 48 horas) cuenta con precios desde $290 (tasa BCV) para personas desde los tres meses y hasta los tres años de edad.

Mientras que, desde los 3 años y hasta los 17 años con 11 meses, en $310 (tasa BCV).

Por otra parte, para los mayores de 18 años, $350 (tasa BCV). Tarda un máximo de 48 horas para su entrega.

En cuanto al pasaporte ordinario, este tiene un costo de $120 para personas desde los tres meses y hasta los tres años de edad.

Mientras que, desde los 3 años y hasta los 17 años con 11 meses, en $164 (tasa BCV).

Para mayores de 18 años cuesta $216.

