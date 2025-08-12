Documento

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin cita: también habrá verificación de datos

El ente identificador aclaro que será para ciertos ciudadanos

Por Genesis Carrillo
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 09:03 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada de cedulación sin cita, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto. 

En su cuenta en Instagram, agregó que en dicha jornada, que harán en las 143 oficinas del ente identificador  de 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, también realizarán la verificación de datos. 

Aunque aclaró que este operativo será “exclusivamente para ciudadanos cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones”.

¿Para qué sirve la verificación de datos?

El objetivo de esta jornada es corroborar que la información personal del usuario coincida con la registrada en el sistema.

Para esto, el venezolano debe presentar copia simple de su partida de nacimiento, certificado de naturalización o la copia de la Gaceta Oficial. 

Esta verificación de datos permitirá al ente identificador avanzar en las actualizaciones de la plataforma y ofrecer beneficios futuros a la población venezolana. 

