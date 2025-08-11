¡Adiós vacaciones! Estas son las fechas del regreso a clases para los diferentes distritos de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Durante esta semana y la siguiente, diferentes distritos escolares de Illinois regresarán a clases tras las vacaciones de verano. Los diferentes planteles educativos ya están listos para recibir a los estudiantes.

Este 11 de agosto, los estudiantes de Elgin regresaron a clases, marcando el inicio del nuevo año escolar en la ciudad según informó noticiero Telemundo.

Sin embargo, en otras partes del estado, la mayoría de las escuelas comenzarán la próxima semana, con fechas específicas que varían según los distritos.

Por ejemplo, en Naperville, las clases iniciarán el 14 de agosto, mientras que todas las escuelas públicas de Chicago abrirán sus puertas el 18 de agosto. Joliet, por su parte, dará la bienvenida a sus estudiantes el 20 de agosto, según lo reportado por Telemundo.

Recomendaciones

Con el regreso a clases, es importante que padres y estudiantes se preparen adecuadamente.

Se recomienda a los padres que establezcan rutinas diarias que incluyan horarios para dormir y estudiar, así como la preparación de un espacio de trabajo adecuado en casa.

Además, los estudiantes deben organizar sus materiales escolares y revisar sus horarios de clases para tener una mayor organización.

Fomentar una comunicación abierta sobre las expectativas y preocupaciones puede ayudar a los niños a adaptarse mejor a este nuevo ciclo escolar.

