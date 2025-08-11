Chicago lanza pase pizzero por $15: así puede acceder a la promoción en estos 27 locales

Suscríbete a nuestros canales

Chicago presentó oficialmente el Chicago Pizza Pass 2025, una iniciativa de Choose Chicago que permite acceder a promociones exclusivas en 27 pizzerías locales por solo 15 dólares. El pase estará vigente hasta el 31 de diciembre y busca fomentar el turismo gastronómico en la ciudad.

Según reporta La Nación, el pase incluye descuentos, ofertas 2x1, porciones gratuitas y la posibilidad de ganar premios como fiestas privadas y escapadas con alojamiento. No requiere descargar aplicaciones, basta con inscribirse en línea y presentar el pase digital en los locales participantes

¿Qué incluye el Chicago Pizza Pass?

El pase permite degustar las variedades más icónicas de pizza en Chicago, desde la clásica “deep dish” hasta las de estilo taberna. Los usuarios pueden inscribirse en línea, sin necesidad de descargar aplicaciones, y recibir el pase directamente en su smartphone vía SMS y correo electrónico.

Una vez activado, el “Pizza Pass” da acceso a promociones en 27 pizzerías distribuidas en 16 barrios. Entre los beneficios se incluyen:

Porciones gratuitas en locales seleccionados

Ofertas 2x1

Descuentos exclusivos no acumulables

Participación en sorteos y dinámicas especiales

Premios para los más pizzalovers

Además de los descuentos, el pase ofrece incentivos para quienes visiten múltiples locales antes de ciertas fechas:

Visitar cinco pizzerías antes del 30 de septiembre de 2025: acceso al sorteo de una fiesta de pizza para 20 personas

Visitar diez o más pizzerías antes del 31 de diciembre de 2025: posibilidad de ganar una escapada de fin de semana a Chicago con hotel y tarjeta de regalo

Los participantes pueden elegir libremente los locales que visitan, lo que permite adaptar la experiencia a sus gustos y zonas preferidas.

¿Cómo obtener el pase?

El proceso para adquirir el Chicago Pizza Pass es simple y completamente digital:

Inscribirse en el sitio oficial de Choose Chicago y pagar los $15 Recibir el pase por SMS y correo electrónico Presentarlo en cualquiera de los 27 locales participantes para canjear las promociones

Las pizzerías participantes

Entre los restaurantes que forman parte de la iniciativa se encuentran clásicos como Giordano’s, Lou Malnati’s, Gino’s East y Connie’s Pizza, además de locales emergentes como Pizza Matta, Prince St. Pizza y Professor Pizza. La lista completa incluye:

Bartoli’s Pizzeria

Candlelite Chicago Lincoln Park

Chicago’s Pizza

Connie’s Pizza

Frasca Pizzeria + Wine Bar

Gino’s East

Giordano’s Pizza

Home Run Inn (Garfield Ridge, Beverly, Little Village)

Labriola Ristorante

Lou Malnati’s (South Loop, West Loop)

Nancy’s Pizzeria

Pizano’s (Gold Coast, South Loop)

Pizza Matta

Pizzeria Ora

Prince St. Pizza

Professor Pizza

Robert’s Pizza and Dough Company

Roots

Williams Inn Pizza & Sports Bar

