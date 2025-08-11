El Paraíso secreto de Miami: descubre la playa que parece del Caribe en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

A solo 20 minutos de Miami, Florida, se encuentra Crandon Park en la isla de Key Biscayne, un destino poco concurrido con características que recuerdan al mar Caribe.

Esta playa ofrece aguas claras y cálidas, amplias franjas de arena, y una variedad de actividades recreativas que la han vuelto la favorita de muchos deportistas y visitantes que buscan un ambiente más tranquilo que las playas más concurridas de Miami.

Cómo llegar y características principales de Crandon Park

Desde Miami, el acceso a Key Biscayne es rápido y sencillo: se llega en aproximadamente 18 minutos a través de la calzada Rickenbacker Causeway, un trayecto de 7.6 millas (12.2 km).

Esta isla cuenta con varias playas menos concurridas que las típicas en el condado de Miami-Dade, lo cual la hace ideal para quienes buscan evitar el bullicio.

Crandon Park en particular se destaca por su extensa franja de arena blanca que se extiende por más de 3 kilómetros, ideal para familias y visitantes.

La playa cuenta con infraestructura que incluye áreas de picnic con parrillas, canchas de voleibol, baños con duchas y alquiler de equipos para deportes acuáticos como kayak y paddleboard. Además, posee una laguna protegida para que los niños puedan nadar con seguridad.

Oferta recreativa y natural en Key Biscayne

Crandon Park forma parte de un entorno natural más amplio que incluye dos parques estatales y actividades acuáticas variadas. Los visitantes pueden disfrutar de kayak, kitesurf, paddleboarding, vela, wakeboard y windsurf. Además, el parque alberga un centro natural con exposiciones educativas sobre la flora y fauna local.

El acceso a puntos para ciclismo, senderismo y exploración de manglares también está disponible, lo que complementa la propuesta para quienes buscan contacto con la naturaleza en un espacio menos masificado que otras playas de Miami.

