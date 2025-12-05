Investigan incendio tras evacuar avión en Brasil: así escaparon los pasajeros del fuego

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de tensión se vivió la noche del jueves pasado, en el Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos en Brasil, cuando un avión de la aerolínea Latam tuvo que ser evacuado de emergencia.

A través de su cuenta de X, Latam Brasil comunicó que el incidente no fue originado dentro del avión, sino afuera, justo mientras se realizaba el embarque de pasajeros para el vuelo LA3418 con destino a Porto Alegre.

¿Qué detalles se conocen sobre el incendio?

El pequeño incendio se originó específicamente en el equipo terrestre que estaba siendo utilizado para subir la carga al avión, según confirmó LATAM.

Las llamas y el humo se hicieron visibles en el área de la losa, la zona de operaciones del aeropuerto, mientras se completaba el proceso de embarque del vuelo con destino a Porto Alegre. La compañía enfatizó que el fuego no se inició en el avión.

Activan protocolo de evacuación rápida

Debido al humo que ingresó a la cabina a raíz del incendio exterior, el personal de vuelo y tierra activó de inmediato los procedimientos de seguridad.

Los pasajeros fueron evacuados de manera segura tanto por la pasarela de embarque como por los toboganes inflables de escape desplegados en la aeronave.

La compañía de origen chileno destacó que la situación fue controlada con rapidez y no hubo lesionados.

La seguridad ante todo

LATAM reiteró que el incidente fue manejado conforme a todos los procedimientos establecidos.

El Cuerpo de Bomberos del aeropuerto sofocó el incendio en pocos minutos. Una vez controlada la emergencia, la aerolínea se encargó de asistir a los pasajeros afectados, brindándoles alimentación y la reubicación en otros vuelos para que pudieran completar su viaje. La empresa aseguró que la seguridad de sus operaciones es su máxima prioridad.

