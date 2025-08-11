¡Atención! La aplicación que utilizan los inmigrantes para alertar sobre redadas del ICE

Suscríbete a nuestros canales

La crisis migratoria ha llevado a los inmigrantes en Estados Unidos a buscar formas de protegerse y defender sus derechos. Una de las herramientas que han encontrado es la aplicación Waze.

Ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los usuarios se han organizado para usar la aplicación y advertir a la comunidad sobre la presencia de las autoridades.

Waze, propiedad de Google, es una aplicación de navegación GPS que funciona con los datos que los mismos usuarios proveen, reseña Heraldo USA.

La aplicación no solo ofrece indicaciones de ruta, sino que también recopila y comparte en tiempo real información sobre el tráfico, accidentes y, en este caso, la ubicación de las redadas de inmigración.

Los inmigrantes en Estados Unidos han encontrado en Waze una herramienta útil para mantenerse a salvo de las redadas del ICE gracias a las alertas de otros usuarios.

Es probable que, si utilizas la aplicación a menudo, hayas visto alertas de "nieve" incluso en verano. Esto es en realidad una forma codificada de avisar sobre la presencia de la policía de inmigración.

¿Cómo se envían las alertas de redadas del ICE en la aplicación Waze?

Los inmigrantes han encontrado una forma ingeniosa de protegerse de las redadas del ICE utilizando una función de Waze conocida como "Snow Warning" (advertencia de nieve).

Esta función, que nació de una colaboración en 2019 con el Departamento de Transporte de Virginia, fue diseñada originalmente para alertar a los conductores sobre tramos peligrosos en la carretera.

Ahora, los inmigrantes la están adaptando para alertar a la comunidad sobre la presencia de las autoridades de inmigración.

La función de Waze conocida como "Snow Warning" ha sido adaptada por la comunidad migrante para advertir sobre la presencia del ICE.

Los usuarios marcan zonas en el mapa con la advertencia de "icy road ahead", que significa "camino helado por delante".

Este mensaje codificado es una forma ingeniosa de jugar con las palabras, ya que la palabra en inglés "ice" (hielo) coincide con las siglas de la agencia federal.

