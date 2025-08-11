Oleada de robos de cajeros atemoriza a los negocios en Chicago: policía contabiliza 18 atentados hasta la fecha

Suscríbete a nuestros canales

Desde principios de junio de 2025, la ciudad de Chicago enfrenta una ola de robos a cajeros automáticos que ha alarmado a las autoridades y la comunidad.

Al menos 18 incidentes han sido reportados en distintas zonas de la ciudad, caracterizados por la presencia de grupos que emplean vehículos todoterreno para sustraer los equipos completos o forzar los cajeros para robar el dinero.

Este es el modus operandi

La información fue tomada del portal web de Univision Chicago, que detalla cómo los robos siguen un patrón común: grupos de entre dos y cinco hombres llegan en camionetas que en muchos casos han sido robadas o rentadas.

Los delincuentes irrumpen en los comercios forzando puertas o rompiendo ventanas con herramientas. Posteriormente, extraen el cajero automático, lo cargan en la camioneta y escapan del lugar.

Áreas afectadas y advertencia policial

Los hechos se han registrado en múltiples barrios, incluyendo el Near North Side, Near West Side, West Side, Southwest Side, Austin, Belmont-Cragin, North Lawndale, River North, Portage Park y Little Italy.

En algunos casos recientes, cámaras de seguridad captaron a tres sospechosos con mascarillas huyendo en una camioneta negra, datos que la policía está utilizando para avanzar en las investigaciones.

Hasta la fecha no se han efectuado arrestos, pero las autoridades llaman a la ciudadanía a colaborar proporcionando información a los detectives del Área Cuatro al teléfono 312-746-8253 o mediante denuncias anónimas en CPDTIP.com con la referencia 25-CWP-022D.

