Nunca digas estas 3 cosas si el ICE toca a tu puerta: podrías quedar detenido

Ante la creciente ola de redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), memorizar la respuesta verbal correcta define la libertad inmediata de una persona en Estados Unidos.

La Quinta Enmienda de la Constitución respalda el derecho absoluto a no autoincriminarse, por lo que abogados y defensores instan a los inmigrantes a comunicar inmediatamente la frase: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”.

Esta protección constitucional aplica a todos los individuos sin importar su estatus migratorio o idioma, y funciona como un escudo legal importante que bloquea interrogatorios invasivos desde el primer contacto, impidiendo que los agentes obtengan información incriminatoria según Mundo Now.

Frases

Los expertos detallan el lenguaje exacto que se debe utilizar y las expresiones que ponen en riesgo la permanencia en el país:

Frases protectoras que debes usar:

“No quiero responder preguntas.”

“Quiero hablar con un abogado.”

“No autorizo que entren a mi casa.”

“¿Puedo retirarme?” (si el encuentro es en la calle).

“Muéstreme una orden firmada por un juez” (antes de abrir la puerta).

Frases prohibidas que nunca debes decir (riesgo de deportación):

“No tengo papeles.”

“Solo estoy de visita.”

“No sé por qué me detienen.”

¿Cómo proceder ante una redada?

Para gestionar una detención de manera segura, los especialistas coinciden en que resulta vital mantener la calma, no huir, no resistirse físicamente y jamás entregar documentos falsos ni firmar papeles sin presencia de un abogado; si se posee una "tarjeta roja" de derechos, hay que mostrarla sin hablar.

Por otro lado, quien cuente con estatus regular debe acreditarlo presentando documentos originales como la Tarjeta de Residente (green card), el Permiso de Trabajo (EAD) o pasaportes con sello I-94.

Son válidas también las órdenes de asilo, los documentos de DACA/TPS o certificados de nacimiento de hijos estadounidenses, ya que estos registros validan legalmente la estancia y frenan el proceso de expulsión.

