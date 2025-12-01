Precios de vuelos en EEUU aumentan 58% en diciembre: conoce los días más baratos para volar

Suscríbete a nuestros canales

La demanda de vuelos por la temporada de fin de año disparó los precios en Estados Unidos (EEUU). Análisis de portales de viaje y aerolíneas revelan que el costo medio de un billete de ida aumentó en un 58%, alrededor de los $282.

Las mejores fechas para volar barato se concentran en la mitad de diciembre y en los propios días festivos, esto ofrece una alternativa para quienes buscan ahorrar dinero en la temporada navideña.

¿Cuál es el aumento en el costo de los vuelos de diciembre?

El costo medio de un billete de ida para viajar en avión aumentó considerablemente durante la semana de Navidad. Según un estudio de Upgraded Points, el precio medio sube de $178 a principios de noviembre a $282 durante los 10 días previos a la Navidad.

Esto representa un aumento del 58% en las tarifas de los vuelos para todos los viajeros en el territorio estadounidense.

Las aerolíneas aplican estos picos de precio justo antes y después de la Navidad. Este fenómeno se debe a que millones de personas se trasladan para celebrar las fiestas de fin de año.

¿Cuáles son los días más baratos para volar en EEUU?

Para quienes buscan ahorrar dinero, los estudios de aerolíneas y portales como Google Flights y Upgraded Points revelan los días más baratos para volar en diciembre de 2025. Las tarifas más bajas se concentran en la mitad del mes y en los propios días festivos.

Los días más económicos son el domingo 21 de diciembre, el lunes 22 de diciembre, el jueves 25 de diciembre (Navidad) y el domingo 28 de diciembre.

El 25 y 28 de diciembre son los días que menos cuestan para viajar en avión, lo que permite a los viajeros tener una opción de vuelo barato.

¿Qué días tienen el mayor incremento en el precio de vuelos?

El mayor incremento en el precio de vuelos se registra en los días de mayor demanda de viajes. El sábado 27 de diciembre tiene el mayor aumento, un 125%, lo que significa un costo adicional de US$190. El martes 23 de diciembre muestra un aumento del 107,3% de hasta $132.

El sábado 20 de diciembre registra también un incremento notable del 86,3% igual a $131 más. Estos aumentos superan significativamente la tarifa media, sirviendo como alerta para los viajeros que desean evitar los picos de precio.

¿Cuáles son las aerolíneas con el mayor aumento de precios?

El estudio de Upgraded Points también reveló cuáles aerolíneas aplican los mayores aumentos de precios en sus vuelos. Frontier Airlines encabeza la lista con un aumento del 199,4%.

Le sigue Spirit Airlines con un aumento del 154,3% y JetBlue Airways con un 144%. Estas cifras muestran la disparidad en cómo las aerolíneas gestionan la demanda de vuelos durante las fiestas.

