Golpe al contrabando: detienen camión de carga que ocultaba más de 500 cilindros de gas domésticos

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), informó que funcionarios militares lograron un golpe significativo a las redes de contrabando de extracción al interceptar un gran cargamento de gas licuado de petróleo (GLP), en el Puesto de Atención al Ciudadano (P.A.C.) "La Romana", ubicado en el estado Bolívar, de esta manera, lograron frustrar la presunta desviación de recursos energéticos esenciales.

La operación se desarrolló como parte de las labores rutinarias de control y seguridad, dónde durante una inspección vehicular, los uniformados detectaron la irregularidad en un vehículo de carga, en el lugar lograron la retención preventiva de 575 cilindros de gas doméstico.

Según la información publicada en redes sociales, la mercancía era trasladada en un camión tipo Kodiak, marca Chevrolet, de color blanco y placas 01WDAC. Además, se presume que el destino final del combustible estratégico era la venta ilegal o el desvío hacia zonas fronterizas para su comercialización ilícita fuera del territorio venezolano.

Las autoridades militares notificaron de inmediato al Ministerio Público (MP), quien asumirá la dirección de las investigaciones penales. La Fiscalía deberá determinar la identidad de los responsables y las ramificaciones de la red criminal que gestionaba el tráfico del GLP.

