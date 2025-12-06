La echaron de su apartamento por deuda de 40 mil dólares: arrestan a “influencer” que huía de restaurantes sin pagar la cuenta

Suscríbete a nuestros canales

Pei Chung, la supuesta "influencer" que se viralizó en las redes por una larga lista de restaurantes que la acusaron de huir sin pagar, fue detenida por las autoridades en su apartamento, tras la ejecución de una orden de desalojo.

Chung fue desalojada de su apartamento de 3.500 dólares mensuales, debido a que acumulaba una elevada deuda de alquiler.

De acuerdo con The New York Post, el alguacil de la ciudad Robert Renzulli acudió al edificio, donde vivía la mujer para hacer cumplir la orden de desalojo, firmada por petición del propietario del inmueble, el exgobernador Eliot Spitzer.

Restaurantes la denunciaron por huir sin pagar

Pei Chung adquirió notoriedad luego de que la detuvieran en 10 ocasiones por abandonar restaurantes de lujo tras consumir costosas comidas gourmet, las cuales se rehusaba a pagar.

Según testimonios, la joven se presentaba en los locales, vestida con ropa de diseñador, y fingía ser una “influencer” contratada para reseñar los platos. También publicaba en Instagram las fotografías de los alimentos que jamás pagó.

Trabajadores de diversos locales dijeron que la joven acumulaba facturas por montos elevados y aparentaba ser colaboradora comercial de los restaurantes.

En uno de los casos, un empleado del “Peter Luger” aseguró que la joven llegó a ofrecer sexo para cubrir el costo de un filete, antes de intentar irse del lugar sin pagar.

Fijan fianza para la influencer y solicitan examen psicológico

Tras su captura, un juez le impuso una fianza de 4.500 dólares y ordenó su traslado a Rikers Island, además de ordenar que se le realizara una evaluación psicológica.

Los documentos judiciales, citados por The New York Post, indicaron que Chung acumuló una deuda cercana a los 40 mil dólares por el alquiler de apartamento tipo estudio.

Desde ese mismo espacio, la joven publicaba fotos en redes sociales, en las cuales se mostraba mientras posaba en lencería; su objetivo era aparentar una vida de lujo y comodidad.

El propietario del inmueble indicó que las pertenencias de Chung, incluidos muebles, ropa y artículos personales, permanecen dentro del apartamento.

De acuerdo con la ley de la ciudad, el propietario debe resguardarlas durante 30 días antes de poder desecharlas.

