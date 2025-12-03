Tragedia en parque de casas rodantes de Texas: muere vocalista de reconocido grupo musical tras voraz incendio

Suscríbete a nuestros canales

Tres personas, entre ellas el vocalista de la agrupación musical La Flama de Tierra Caliente, fallecieron en medio de un voraz incendio que se registró en una vivienda.

La tragedia, que se registró el pasado 26 de noviembre, un día antes de la celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), en el Norte de Texas.

Noé Plata, fundador de la agrupación de música regional mexicana La Flama de Tierra Caliente, falleció el lunes 1 de diciembre, como consecuencia de las quemaduras que sufrió, cuando la vivienda en la que dormía se prendió fuego en la ciudad de Lewisville.

Un hombre logró escapar del incendio

Los bomberos llegaron hasta el complejo de casas rodantes Eagle Ridge Mobile Home Park, ubicado en el 600 de Holfords Prairie Road, cerca de las 2:30 de la madrugada, tras recibir reporte de una explosión y el incendio de una casa, informó en un comunicado el departamento de bomberos de la ciudad.

Dentro de la vivienda había cinco personas, detalló el medio local Dallas News. Entre las víctimas figuraba una mujer, identificada por una vecina como Lydia. Según la testigo, en entrevista para la televisora WFAA, su conocida falleció en el lugar.

Además, la hija de la víctima, una niña de 10 años identificada como América Plata, murió más tarde como consecuencia de las heridas, informó la Oficina del Médico Forense de Dallas.

El esposo de Lydia y padre de América, Jesús “Chuy” Plata, logró escapar de la casa en llamas y avisó a los bomberos que cuatro familiares aún permanecían dentro, según el comunicado oficial.

Grupo La Flama de Tierra Caliente confirma muerte del vocalista

El hermano de Jesús, Noé Plata, murió este lunes tras varios días hospitalizado en terapia intensiva, publicó su grupo musical en las redes sociales.

Noé Plata, originario de Tejupilco de Hidalgo, en el Estado de México, fue vocalista del grupo La Lumbre antes de fundar La Flama de Tierra Caliente, que cuenta con más de 10 mil seguidores en Facebook.

Otro adulto permanece hospitalizado. Su nombre y su condición no fueron revelados.

Las autoridades no revelaron las causas del incendio mortal, que sigue bajo investigación.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube