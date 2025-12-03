Dantesco asesinato de bombero y su esposa: su bebé jugaba cerca de los cuerpos

Suscríbete a nuestros canales

Un bombero y su esposa fueron asesinados dentro de su vivienda, mientras su pequeño hijo dormía en un cuarto del segundo piso. Por este crimen las autoridades capturaron a un hombre, quien quedó sentenciado.

La pareja de Justin y Amber Hicks fue localizada sin vida dentro de su casa de Acworth, Georgia (Estados Unidos).

El homicida, un vecino de la pareja identificado como Matthew Scott Lanz, quedó bajo arresto por varios cargos, incluido asesinato. Ahora, el sujeto fue declarado culpable de todos durante su juicio.

Hallan al niño junto a los cuerpos de sus padres

Las autoridades alegaron que Lanz entró en la casa de la pareja por una puerta trasera, con la intención de dispararles hasta quítales la vida.

Según los reportes del caso, el agresor no sabía que el hijo de la pareja, de apenas dos años de edad, dormía en el piso de arriba. Afortunadamente, el niño resultó ileso.

Cuando los funcionarios de policía llegaron a la escena del crimen, encontraron al niño pequeño de la pareja acurrucado con sus padres, mientras trataba de jugar con ellos para llamar su atención, según las imágenes de la cámara corporal de los policías.

El niño estaba cubierto de sangre y llevaba pañales sin cambiar.

Tres cadenas perpetuas para el asesino de la pareja

Si bien no se estableció ningún motivo detrás de los asesinatos durante el juicio, Lanz le dijo previamente a la policía que había visto "luces demoníacas" en la residencia de Hicks, afirmaron los fiscales durante el juicio.

El abogado defensor de Lanz argumentó que el sospechoso no había sido vinculado con ninguna evidencia encontrada en la escena del crimen.

Lanz fue declarado culpable de dos cargos de homicidio malicioso, cuatro cargos de homicidio grave, dos cargos de agresión agravada, un cargo de crueldad infantil y un cargo de manipulación de pruebas, entre otros delitos.

El homicida recibió tres cadenas perpetuas, dos sin libertad condicional y 32 años de prisión, todas ellas a cumplir consecutivamente.

