Advierten de nueva estafa con supuesto bono del Sistema Patria: así circula en WhatsApp

Suscríbete a nuestros canales

Surge una nueva alerta de estafa en el grupo de pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Telegram, donde advirtieron sobre un enlace fraudulento que simula una página de registro para obtener un supuesto Bono Mujer.

Afirman que con este modus operandi, conocido como phishing, buscan obtener los datos personales de las personas.

“El Gobierno de Venezuela entrega nuevo ‘Bono Mujer de Bs 21.248 Diciembre”, indica el mensaje, afirmando que es para mujeres mayores de 18 años.

¿Qué es el phishing y por qué representa un riesgo creciente?

En términos técnicos, el phishing es una forma de ciberataque que suplanta la identidad de entidades confiables para engañar al usuario y obtener información sensible.

Por ejemplo, los atacantes imitan plataformas oficiales como bancos, redes sociales o instituciones públicas. El objetivo es generar confianza y urgencia para que el usuario actúe sin pensar.

De hecho, los mensajes suelen advertir sobre bloqueos de cuenta, problemas técnicos o beneficios limitados, lo que activa una respuesta emocional inmediata.

Canales y tácticas más comunes en Venezuela

Actualmente, los ciberdelincuentes utilizan canales como Telegram, WhatsApp, SMS y correos electrónicos para distribuir estos enlaces maliciosos.

Según datos de la ONG Venezuela Inteligente, el 78 % de los ataques de phishing en el país se propagan por mensajería instantánea, especialmente en grupos de servicios públicos.

Además, las víctimas no logra identificar la falsedad del enlace antes de hacer clic, lo que facilita el robo de datos y el acceso a cuentas personales.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Las autoridades recomiendan verificar siempre la fuente del mensaje, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y no compartir información personal sin confirmar su autenticidad.

También sugieren activar la verificación en dos pasos en cuentas bancarias y redes sociales, y reportar cualquier intento de phishing a los canales oficiales del IVSS o Patria.