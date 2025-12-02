Viaje familiar termina en tragedia: niño venezolano desaparece tras accidente de moto de agua en un embalse

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades continúan con la búsqueda de los cuerpos de un niño venezolano de 12 años y un hombre adulto, quienes habrían fallecido en tras su desaparición en un embalse.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, el jovencito y su compañero se internaron en el embalse de la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble (Chile), para disfrutar de un paseo en una moto de agua.

Se internaron en aguas no habilitadas para el baño

El grupo familiar afectado, acompañados de amigos, se trasladó hasta el sitio para un paseo familiar, en un área no habilitada para el baño.

Se pudo conocer que un hombre, de aproximadamente 40 años, se subió con el niño venezolano a una moto de agua, pero, en medio de su paseo, cayeron de su vehículo y desaparecieron en el agua.

Ante la situación, equipos del Grupo Especializado en Rescate Subacuático de Bomberos de la región de Ñuble y Carabineros, llegaron al sitio para colaborar en la búsqueda de ambos, informó BioBioChile.

El alcalde de la comuna, Wilson Palma, informó que las víctimas habrían caído tras realizar una maniobra en la moto de agua y desaparecieron en el embalse que tiene una profundidad de 130 metros.

Detalles sobre la desaparición del niño venezolano

Además, las autoridades remarcaron que las víctimas no tienen un parentesco, y que el niño es de nacionalidad venezolana.

Desde la policía chilena (Carabineros), la general de la zona en Ñuble, Loreto Osses, señaló sus funcionarios se desplegaron para realizar la búsqueda y reiteró el cuidado en la temporada, debido a que este lugar no está permitido ni el baño ni el uso de motos de agua.

Desde la Policía de Investigaciones añadieron que están a cargo de investigar cómo ocurrió el fatal accidente que mantiene a dos personas en presunta desgracia.

