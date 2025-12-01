Disputa doméstica termina con niño de 11 años herido: sus padres están detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Un niño resultó herido durante un altercado familiar, por el cual resultaron detenidas tres personas.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Municipio Sucre (Polisucre), el hecho se registró en el Hospital Ana Francisca Pérez de León.

Al parecer, el niño herido sufrió severas lesiones, causadas con un pico de botella por su madre.

Intentó detener la pelea

Se pudo conocer que, en medio del incidente, la mujer habría intentado agredir a su pareja.

Fue entonces cuando el niño, de 11 años de edad, intentó intervenir para separarlos, por lo que resultó lesionado.

Las autoridades revelaron que hubo tres adultos involucrados, entre ellos, la madre del infante, quien tomó el objeto cortante para abalanzarse contra su pareja y otro familiar, con quien protagonizó una segunda confrontación física.

De acuerdo con la versión oficial policial, los otros aprehendidos son el padre y un tío del niño herido.

Polisucre hace llamado a la conciencia

Ante el hecho violento, el general de división Laris Miguel Gil Rattis ordenó a los funcionarios de Polisucre “redoblar esfuerzos para contrarrestar cualquier hecho que vulnere la tranquilidad e integridad” de los habitantes del municipio.

Por medio de las redes sociales, el organismo policial recordó a la ciudadanía que la familia debe ser un espacio seguro para los niños.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público, entidad encargada de establecer sus responsabilidades legales.

