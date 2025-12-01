CBP publica guía para evitar la compra de juguetes falsos en Navidad: incautan miles de dólares en productos piratas en la frontera

Suscríbete a nuestros canales

Una operación de rutina terminó con la incautación de miles de juguetes falsificados, con un valor superior a los 700 mil dólares, en la frontera de Estados Unidos.

El operativo se realizó en el estado de Virginia, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó una alerta sobre la temporada de compras por Navidad y compartió una guía para identificar productos apócrifos.

La advertencia se dio luego de que los funcionarios del organismo estadounidense incautan 775 mil dólares en juguetes falsificados.

Agentes del Puerto del Área de Norfolk-Newport News informaron que recibieron un cargamento, el pasado 29 de octubre, el cual constaba de 17.634 juguetes infantiles.

Inicialmente, los funcionarios sospecharon que los productos eran falsificados, por lo que decidieron retener el embarque.

Posteriormente, entregaron la documentación y las fotografías del material a los expertos comerciales de la CBP en el Centro de Excelencia y Experiencia en Productos de Consumo y Mercancía Masiva para su análisis, publicó La Nación.

Juguetes falsificados de reconocidas marcas

Los artículos llevaban las marcas registradas y los derechos de autor de Juego de Tronos, Harry Potter, Hello Kitty, Labubu, Kuromi, Mario, Mickey Mouse, Pikachu y Gru, Mi villano favorito, entre otros.

Tras verificar que los productos eran falsos, se incautaron:

12.191 peluches

1661 mochilas

1600 cajas de música

1430 bolas de nieve

552 arreglos florales con animales

200 decoraciones de rosas

Los paquetes eran originarios de China y estaban destinados a una dirección en el condado de Wood, Virginia Occidental.

El CBP lanzó una alerta para las familias, para que estén atentas al realizar sus compras navideñas. En el comunicado, Keri Brady, directora del puerto de área de CBP en Norfolk-Newport News, manifestó que, “a medida que nos acercamos a la temporada de compras navideñas, instamos a los padres a ser diligentes al comprar en línea o con grandes descuentos para asegurarse de que los juguetes, la ropa o los accesorios que adquieran no representen una amenaza grave para la salud y la seguridad de sus familias”.

La CBP indicó que los falsificadores venden productos de consumo con materiales y piezas de baja calidad que podrían romperse prematuramente o causar daños a los compradores. Para evitar esto, aconsejó adquirir productos auténticos de minoristas de confianza.

Guía de CBP para evitar la compra de productos falsificados en Navidad

Descripción del producto: el anuncio debe proporcionar una descripción detallada y precisa de los artículos que se envían.

Valor: tiene que indicar el precio de venta o el precio de lista en dólares estadounidenses.

Cantidad: tiene que detallar el número exacto de productos en cada caja, fardo, estuche u otro paquete.

Peso bruto: el anuncio debe indicar el peso en kilogramos (kg) o libras (lb) de la mercancía en la misma línea que el valor. Si no se dispone del peso, es necesaria una estimación. El peso bruto es la suma de los pesos estimados de cada artículo.

País de origen: los artículos deben estar marcados con el nombre en inglés del país de procedencia, a menos que exista una excepción legal.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube