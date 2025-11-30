Hallan los cadáveres de dos hermanos abrazos tras incendio en su vivienda: estaban encerrados

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad del sector El Curricán de El Moján, parroquia San Rafael del municipio Mara, estado Zulia, se encuentra consternada luego de que se reportara un trágico suceso.

De acuerdo con El Reginal del Zulia y otros medicos locales, dos niños identificadas como Luírianny Duarte, de 3 años, y Alexander Duarte de 8, murieron calcinados durante un incendio en su vivienda.

Las llamas destrozaron toda la casa, pero un tercer hermanito logró salvarse milagrosamente.

Intentos desesperados de los vecinos

Según el relato de los vecinos, los tres infantes se encontraban encerrados en la residencia cuando comenzó el fuego.

Afortunadamente, el niño sobreviviente pudo escapar por una ventana al notar las llamas y salió en busca de ayuda.

Los habitantes de El Curricán con objetos contundentes, derribaron parte de las paredes de la casa en llamas para poder acceder, pero sus esfuerzos fueron en vano.

"Nos dimos cuenta cuando ya la vivienda había sido consumida por las llamas casi en su totalidad", explicaron los vecinos, quienes solo pudieron hallar los cuerpos ya sin vida de Luírianny y Alexander.

Causa presunta y ubicación de la vivienda

Según las primeras versiones manejadas en el lugar, el incendio fue provocado, al parecer, por un cortocircuito generado entre el cableado eléctrico y el techo de zinc de la estructura.

La vivienda siniestrada está ubicada en la avenida 9, al final del sector El Curricán, una zona donde residen familias de pescadores cerca de la playa.

Investigaciones en curso

Organismos de seguridad, incluyendo bomberos, Policía municipal y regional, se hicieron presentes en el sitio del suceso.

Las autoridades se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los pequeños y el Cicpc inició las averiguaciones pertinentes para determinar con exactitud el origen del incendio.

Además, informaron que es de suma importancia, esclarecer las razones por las cuales los niños estaban solos y encerrados en la residencia al momento de la tragedia.

