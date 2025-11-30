Muere niño de dos años tras recibir salvaje paliza: Cicpc detiene al padrastro

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron al presunto responsable de la muerte de un niño de tan solo dos años.

El sujeto fue identificado como Joswell Muller, de 22 años, residente del estado La Guaira, quien vivía con la mamá del menor de edad, informó La Verdad de Vargas.

¿Qué ocurrió con el niño?

Una tragedia sacudió a la comunidad de La Guaira tras la muerte de un niño de tan solo dos años, presuntamente a causa de una brutal golpiza propinada por su padrastro.

El hecho currió en el sector La Capilla de la comunidad de Mamo, en el estado La Guaira). Según la investigación preliminar, Joswell Muller golpeó al niño, provocándole graves traumatismos en varias partes de su cuerpo.

La madre del infante, Maikelys Hidalgo, también fue detenida y está siendo investigada por el Cicpc. Ambos se encuentran bajo custodia.

¿Qué se conoce sobre la detención?

El niño fue trasladado de urgencia a la clínica popular Doctor Alfredo Machado. Allí, los médicos le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo de tórax debido a la agresión.

Finalmente falleció el pasado miércoles 26 de noviembre, aproximadamente a las 6:00 p.m.

Tras confirmarse la muerte del menor, funcionarios del Consejo Principal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes acudieron al centro de salud, seguidos por efectivos de Senamecf para el levantamiento del cadáver.

Tanto Joswell Muller como Maikelys Hidalgo fueron arrestados por el Cicpc y trasladados a la sede central para continuar con las averiguaciones pertinentes.

