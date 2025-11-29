Fiscalía investiga doble homicidio: venezolana hallada con un tiro en la nuca

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició investigación preliminar por un doble homicidio.

Las víctimas serían Katerin del Valle Zambrano López (34), de nacionalidad venezolana, y Daniel Alexander Arbañil Tejeda, ciudadano peruano.

Fiscalía investiga doble homicidio

El reporte oficial refiere que la mujer fue hallada sin vida en su habitación, ubicada en el piso 17 de un edificio del distrito de Breña.

Zambrano López se encontraba tendida en el piso, con sangre esparcida a la altura de la cabeza.



En tanto, Arbañil Tejeda estaba en una cama, con un balazo en la boca.

De igual forma, se conoció que, de manera, durante la inspección policial, se halló el arma en la misma habitación.

Diligencias de la fiscalía

El fiscal adjunto provincial Luis Enrique Sánchez Valverde dirigió las primeras diligencias urgentes, así como el recojo de huellas dactilares, proyectiles y otras evidencias.



Asimismo, dispuso que la investigación quede a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Breña–Pueblo Libre, a fin de continuar con las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Entre ellos, recabar los resultados de las necropsias practicadas a ambos cuerpos, realizar la pericia balística al arma de fuego, efectuar la inspección técnico-policial en el lugar de los hechos y revisar las cámaras de seguridad de la zona.

¿Qué se sabe de la venezolana?

Katherine del Valle residía en Perú desde hacía ocho años. Tenía una tienda de celulares en el Cercado de Lima y había alquilado el departamento donde ocurrieron los hechos apenas 15 días antes, informó América TV.

La Policía Nacional investiga el caso como un presunto feminicidio seguido de suicidio. Esta hipótesis se basa en la posición de los cuerpos, las heridas de bala y el arma hallada en manos del hombre.

Además, se conoció que los cuerpos fueron hallados por la hija adolescente de Zabrano López.

