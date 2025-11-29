Los actos atroces que ocurrían en la guarida de un proxeneta: esclavizó y explotó a varias mujeres

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 34 años de edad, quien operaba como proxeneta, quedó sentenciado a 15 años de prisión por los actos cometidos contra menores de edad.

El condenado responde al nombre de Justin Dixon, quien recibió la condena por su responsabilidad en los cargos de coerción e incitación a una menor y posesión de arma de fuego.

Según la evidencia, el ciudadano operaba como proxeneta y utilizaba la violencia y amenazas para obligar a menores de edad a la comisión de actos sexuales con fines comerciales, entre las víctimas figuraban adolescentes de 14 años.

Dixon se había declarado culpable de los cargos en noviembre de 2024. Como se establece en el memorando de sentencia del gobierno y otros documentos judiciales, el hombre obligó a una víctima menor de 14 años a cometer actos sexuales con fines comerciales para su propio beneficio económico.

Encerró a varioas mujeres en una casa

Para ello, trasladó a la víctima, así como a otras mujeres, a una pequeña zona cerca de la Avenida Pennsylvania en East New York, en Brooklyn (Nueva York), conocida como “Penn Track” o “Blade”.

Se pudo conocer que agredió violentamente a las víctimas que opusieron resistencia, publicó El Diario NY.

Dixon utilizó las redes sociales y otras aplicaciones de internet para reclutar a la adolescente y a otras posibles víctimas. Se centró en atraerlas y manipularlas para que trabajaran para él como prostitutas.

En enero de 2023, agentes del orden rescataron a la menor de una casa en Staten Island donde estaba retenida contra su voluntad, junto con otras mujeres adultas. El acusado las obligó a cocinar y limpiar para él, además de bañarlo.

Asimismo, les prohibía usar ropa dentro de la casa y las castigaba físicamente si desobedecían alguna de estas normas.

Las intimidaba con armas de fuego

A pesar de haber sido condenado previamente por un delito grave, Dixon poseía armas de fuego y las usaba para intimidar a las víctimas.

Durante el tiempo que duraron sus actos ilícitos, abusó aún más de la menor, a quien sobrealimentaba para intentar que pareciera mayor de lo que era.

La obligó a tomar pastillas no identificadas para aumentar su apetito y afirmó que coordinaba una cirugía plástica para que luciera mayor.

En Penn Track, Dixon indicaba cuándo, dónde y con quién se realizarían actos sexuales comerciales. Luego cobraba y guardaba para sí todos los pagos.

“La sentencia de hoy responsabiliza al acusado por la violencia y la crueldad hacia mujeres y niños causadas por sus actos inimaginables”, declaró en un comunicado el fiscal federal Joseph Nocella.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube