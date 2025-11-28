Detienen en Petare a una red de estafadores a través de juegos de azar: así era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

La Policía Municipal de Sucre, informó sobre la detención de varios sujetos que pertenecían a una peligrosa red delictiva en Caracas.

De acuerdo con la información oficial, múltiples denuncias ciudadanas reportaron el hecho que mantenía en zozobra a los habitantes del sector La Línea, en Petare Sur.

Este grupo se dedicaba a estafar a personas incautas, utilizando como fachada la realización de juegos de azar callejeros.

Engaño y apropiación del patrimonio

La banda utilizaba dos modalidades principales de estafa: un juego conocido popularmente como "Guaraña" y la manipulación de cartas.

Para atraer y engañar a sus objetivos, empleaban "ganchos" o señuelos, que eran cómplices simulando ser participantes comunes que ganaban con facilidad.

Esta táctica generaba una falsa sensación de confianza y una ilusión de victoria, incitando a las víctimas a realizar apuestas cada vez mayores, tanto en moneda nacional como extranjera.

¿Qué más se conoce sobre la banda?

Según información de Polisucre, el único y claro objetivo de la red criminal era la estafa simple.

Los delincuentes se valían de artimañas y de la necesidad económica de las personas para apropiarse de su dinero y pertenencias. Creaban un ambiente controlado donde el único resultado posible era la pérdida para la víctima.

Los señuelos eran actores que, de forma coordinada, participaban en el juego para "ganar" de manera convincente frente a la víctima. Esto lograba hacer creer al incauto que el juego era legítimo, fácil de vencer y que tenía grandes posibilidades de obtener ganancias rápidas.

Llamado a la comunidad

Tras la desarticulación de esta banda, las autoridades emitieron un llamado a toda la comunidad: no participar bajo ninguna circunstancia en este tipo de actividades ilícitas de juegos de azar callejeros.

La prevención y la denuncia oportuna son las herramientas fundamentales para evitar ser víctima de estas organizaciones dedicadas al fraude, expresó Polisucre.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube