Jornadas de Mercal Móvil en Caracas este 28 de noviembre: productos con descuentos de hasta 40%

Suscríbete a nuestros canales

Este 28 de noviembre, Mercal anunció nuevas jornadas de Bodega Móvil, desplegadas por diversas comunidades de Caracas y otros estados del país.

La ruta fue detallada a través de las redes sociales de la institución, confirmando que la unidad móvil estará ofreciendo productos esenciales de la cesta básica con descuentos que pueden alcanzar hasta el 40% sobre el precio regular.

Próximas jornadas en Aragua, Caracas y San Joaquín

La jornada de la Bodega Mercal Móvil se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre a partir de las 10:00 de la mañana en los siguientes puntos:

Parroquia Andrés Eloy Blanco, Estado Aragua : la móvil estará en el Municipio Girardot, específicamente en el Sector Brisas del Lago.

: la móvil estará en el Municipio Girardot, específicamente en el Sector Brisas del Lago. Parroquia Altagracia, Caracas : los ciudadanos podrán dirigirse al final de la Avenida Baralt, frente al Ministerio de Educación, en la Plaza La Moneda.

: los ciudadanos podrán dirigirse al final de la Avenida Baralt, frente al Ministerio de Educación, en la Plaza La Moneda. Parroquia La Pastora, Caracas : el operativo se desarrollará en Los Mercedores, junto a la Plaza Diego de Lozada

: el operativo se desarrollará en Los Mercedores, junto a la Plaza Diego de Lozada Municipio San Joaquín, Estado Carabobo: El punto de encuentro será la emblemática Plaza Bolívar de San Joaquín.

Reactivación de la red Pdval y Mercal

Esta iniciativa de Mercal se inscribe dentro de un plan más grande para fortalecer la distribución de alimentos en el país.

En las últimas semanas, se inició la recuperación de 43 puntos de venta Pdval en distintas regiones, con la meta de alcanzar 88 espacios reactivados para diciembre y completar un total de 416 para el año 2026.

El presidente Nicolás Maduro enfatizó en que la mercancía vendida en estos espacios debe ser, en su totalidad, de producción nacional.

Además, anunció "Que todo se venda con 40% de descuento", como parte de un plan que incluye inversión de capital para fomentar circuitos de producción locales y autosustentables.

El plan gubernamental también incluye la reactivación de la red Mercal con un enfoque de gestión comunal, similar al esquema aplicado a los nuevos Pdval.

El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, resaltó que la población "se ha empoderado" en la rehabilitación de estos centros y que ahora tendrá acceso a alimentos con precios muy por debajo del costo de mercado.

Como parte de la estrategia, Maduro ordenó entregar varios centros Pdval directamente a los trabajadores del Ministerio de Educación para que ellos mismos administren su abastecimiento.

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube