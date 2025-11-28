Jornadas de atención veterinaria gratuita en Miranda este sábado 29 de noviembre: sepa dónde acudir

Este fin de semana contarás con tres jornadas veterinarias gratuita en el estado Miranda, desarrolladas por la Misión Nevado.
Se realizarán específicamente en los municipios Carrizal y Guaicaipuro, y estarán dirigidas a animales de compañía del eje Altos Mirandinos..
¿Qué ofrecerán las jornadas veterinarias gratuitas?
1. consulta veterinaria
2. Desparasitación
3. Vacunación antirrábica
4. Limpieza de oídos y corte de uñas
Programas de atención
Sábado 29 de noviembre – Municipio Guaicaipuro
Lugar: Urbanización Solar de la Quinta, parroquia Los Teques
Referencia: Subiendo la Fosforera, Etapa I
Hora: 9:00 a. m.
Sábado 29 de noviembre – Municipio Carrizal
Lugar: Comunidad Lomas de Urquía, parroquia Carrizal
Referencia: Punto donde se encuentra el teléfono comunitario
Hora: 9:00 a. m.
