Jornadas de atención veterinaria gratuita en Miranda este sábado 29 de noviembre: sepa dónde acudir

Por Indira E. Crespo M.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 11:00 pm

Este fin de semana contarás con tres jornadas veterinarias gratuita en el estado Miranda, desarrolladas por la Misión Nevado.

Se realizarán específicamente en los municipios Carrizal y Guaicaipuro, y estarán dirigidas a animales de compañía del eje Altos Mirandinos..

¿Qué ofrecerán las jornadas veterinarias gratuitas?

1. consulta veterinaria

2. Desparasitación

3. Vacunación antirrábica

4. Limpieza de oídos y corte de uñas

Programas de atención

Sábado 29 de noviembre – Municipio Guaicaipuro
Lugar: Urbanización Solar de la Quinta, parroquia Los Teques
Referencia: Subiendo la Fosforera, Etapa I
Hora: 9:00 a. m.

Sábado 29 de noviembre – Municipio Carrizal
Lugar: Comunidad Lomas de Urquía, parroquia Carrizal
Referencia: Punto donde se encuentra el teléfono comunitario
Hora: 9:00 a. m.

