Cronograma de agua para sectores Baruta: así será el suministro desde este jueves hasta el domingo 30

La Alcaldía de Baruta hizo público el cronograma de distribución de agua potable para diversas zonas del municipio, cubriendo desde este jueves 27 hasta el domingo 30 de noviembre.

La información, difundida a través de las redes sociales del alcalde Darwin González, detalla las áreas específicas que serán abastecidas cada día.

Los ciclos varían por sectores, dando prioridad a diferentes cotas a lo largo del fin de semana.

Jueves y viernes: ciclos restantes de la semana

El ciclo de suministro comenzó el jueves 27 de noviembre en sectores como Colinas de La Tahona y ciertas calles de Santa Paula (incluyendo Saturno, Sagitario, Plutón, La Vista y Júpiter).

Durante el resto del jueves y el viernes 28, se espera que el servicio llegue a todas las zonas que dependen del alimentador norte, así como a las zonas medias del sistema Tuy II Sur.

Sábado 29: abastecimiento en cotas bajas

El sábado 29 de noviembre se activará el sistema de bombeo para todas las cotas bajas del municipio. Esto incluye un gran número de comunidades, tales como:

Anacoco, Los Mangos, El Relleno, La Pedrera, Malavé, Calle Sucre.

Bolívar Sur, Garibaldi, Las Palmas, El Rosario, Las Dalias, Santa Cruz (calle Trujillo).

Terrazas del Club Hípico, Lomas del Club Hípico, Calle Macareo, Lomas de la Trinidad.

La Bonita, Sorocaima, Las Esmeraldas, Escampadero, El Pozo, La Cancha.

La Capilla A y B, Araguaney, La Esperanza (alta y baja), Tito Salas.

Los Samanes (partes bajas) y Guaicay (partes bajas).

Domingo 30: turno de las cotas altas

El fin de semana concluye con la activación del servicio para las cotas altas el domingo 30 de noviembre. Las áreas beneficiadas en este último ciclo incluyen:

Conjunto Residencial el Naranjal, Las Danielas, Los Samanes (partes altas), Guaicay (partes altas).

Las Minas, Polifruta, La Naya, Terrazas de Santa Inés, Colegio Americano.

Calle Victoria, Federación, Bolívar Norte, Quebrada Seca, Miranda, Los Manguitos y Anacoco (calle principal).

La Alcaldía indicó que se mantendrá atento ante cualquier posible cambio en el bombeo y que se informará de inmediato a la comunidad si ocurre alguna modificación en el cronograma.

