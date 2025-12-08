Cashea actualiza las condiciones de uso: bajan el monto mínimo de compra

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la plataforma de "compra ahora y paga después", Cashea, ha informado a sus más de 8 millones de usuarios sobre su reciente actualización de condiciones de uso.

Entre las modificaciones, destacan la bajada del monto mínimo de compra a $8 (mutuo acuerdo entre el comercio y Cashea). Así como la amplificación de las comunicaciones de Cashea con el usuario (redes sociales).

"El Usuario acepta que Cashea o terceros contratados por dicha empresa puedan enviar mensajes de texto, WhatsApp, notificaciones push, mensajes por redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas, con el fin de recordar el pago de cuotas, notificar sobre nuevos Comercios Afiliados, realizar campañas de marketing, informar descuentos, promociones y cualquier otro concepto que Cashea considere relevante".

Condiciones Generales de Cashea

Introducción

Las presentes Condiciones regulan el uso de Cashea, y, cualquier otro Contrato o relación jurídica conexos celebrados con el Titular de forma jurídicamente vinculante. Las palabras en mayúsculas se definen en la sección correspondiente específica del presente documento.



Los Usuarios deben leer atentamente el presente documento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CASHEA

Los presentes términos y condiciones de Cashea constituyen el contrato entre el Usuario y GRUPO CASHEA VE, C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 14 de febrero de 2022, bajo el No. 14, Tomo 304-A, con Registro Único de Información Fiscal (RIF) No. J-501934070, en adelante Cashea, que rige el uso de la aplicación móvil, el sitio web, el software y los servicios prestados.

El Usuario al momento de realizar su registro en la aplicación de Cashea, se compromete a leer y aceptar los presentes términos y condiciones, las Preguntas Frecuentes (FAQs), las Políticas de Cookies y el Aviso de Privacidad, y en caso de no encontrarse de acuerdo con los mismos, el Usuario deberá abstenerse de hacer uso de los servicios ofrecidos por Cashea.

Cashea pone también a disposición del Usuario una sección de Preguntas y Respuestas (FAQs) en su aplicación móvil y página web con la finalidad de aclarar dudas o inquietudes, siendo parte integrante de los presentes términos y condiciones. Asimismo, Cashea se reserva el derecho a realizar modificaciones parciales o totales a los presentes términos y condiciones y el Usuario declara que al aceptar los mismos se adhiere integralmente a todas sus disposiciones y acepta que Cashea podrá realizar cambios cuando así lo considere pertinente.

Definiciones

A los efectos de los presentes términos y condiciones, se entenderá por:

Cashea App

Aplicación móvil de Cashea.

Club Cashea Más

Es un programa de beneficios exclusivos para los Usuarios de Cashea que premia el consumo responsable y el pago a tiempo. A partir de su primera compra, los miembros del Club Cashea Más comienzan a acumular puntos y a participar en los beneficios exclusivos de dicho programa.

Comercios Afiliados

Persona natural (inscrita como firma personal) o jurídica, que presta servicios o vende bienes a cuotas a través de la aplicación de Cashea, sea en sus tiendas físicas, Marketplace, botón de redirección o ventas remotas.

Cuotas

Pagos o porciones fijas que debe pagar el Usuario a cada determinado tiempo a el Comercio Afiliado para completar el pago de sus compras.

Embajadores

Personal propio de Cashea que presta una serie de servicios en tiendas físicas u online, destinados a impulsar la utilización de la app, notificar y resolver problemas con la aplicación o sistema y de atención al cliente y comercio.

Factura

Documento emitido por el Comercio Afiliado que evidencia la operación de compraventa del bien o servicio por parte del Usuario. Indemnización: Penalidad pecuniaria de cuatro dólares estadounidenses (USD 4,00) o su equivalente en Bolívares calculado a la tasa del Banco Central de Venezuela del día de su pago, impuesta al el Usuario por incumplir con el pago oportuno de una cuota.

Inicial Flexible

Pago que debe realizar el Usuario al Comercio Afiliado al hacer la compra a cuotas. La inicial representa un porcentaje del valor total del precio de venta y se calcula según el nivel del Usuario en el Club Cashea Más, su Línea de Compra y su Línea de Compra Disponible. Los Usuarios tienen la opción de elegir el monto de la Inicial, siempre que no sea inferior al límite mínimo especificado en la app, correspondiente a su nivel en el Club Cashea Más, y puede ascender hasta el cien porciento (100%) del valor de la compra.

Línea de Compra

Monto máximo asignado por Cashea al Usuario para cubrir las cuotas de las compras después del pago de la Inicial. Cashea podrá crear una o varias líneas de compras.

Línea de Compra Disponible

El monto de la Línea de Compra que no ha sido utilizado por el Usuario.

Marketplace o Ventas Online

Sección o ventana de la aplicación de Cashea que presenta a los Usuarios la oferta de servicios, bienes o productos de los Comercios Afiliados para compras en línea.

Modo Más Cuotas

Es la oferta del Marketplace de Cashea, a través del cual, los Usuarios pueden adquirir determinados y limitados artículos o servicios de los Comercios Afiliados mediante el pago de una inicial y seis (6), nueve (9), doce (12), quince (15) o más cuotas sin intereses. Las cuotas deben ser pagadas en plazos que pueden variar desde catorce (14) hasta veinte (20) días. Modo Más Cuotas aplica a Usuarios que estén a partir del Nivel 3 del Club Cashea Más.

Monto de la Compra

Es el precio total de la venta de los bienes y servicios, reflejado en la Orden de Compra emitida por los Comercios Afiliados que incluye el valor de los artículos y los impuestos correspondientes. El monto de la compra deberá ser pagado por el Usuario a través de una inicial porcentual y una o más cuotas fijas cada determinado tiempo, establecidas en la Orden de Compra.

Monto Mínimo de Compra

Es el monto mínimo exigido por los Comercios Afiliados que debe cumplir la Orden de Compra para que los Usuarios puedan adquirir sus productos o servicios en cuotas. El Monto Mínimo de Compra es determinado de mutuo acuerdo entre los Comercios Afiliados y Cashea, el cual se fijará dentro del rango de ocho dólares estadounidenses (USD 8,00) y veinticinco dólares estadounidenses (USD 25,00), o sus equivalentes en Bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela. La exigencia del Monto Mínimo de Compra por parte de los Comercios Afiliados podrá variar según la Línea de Compra a la cual corresponda la venta. Cashea se reserva el derecho a modificar el rango del Monto Mínimo de Compra.

Orden de Compra

Documento electrónico identificado con un número único en la aplicación Cashea, que refleja y contiene todos los términos y condiciones de la compraventa en cuotas suscrita con el Usuario , tales como el precio o monto total de la compra; los impuestos; la inicial pagada, expresada en divisas independientemente de la forma de pago; los montos a pagar en cuotas reflejados en divisa; las fechas de vencimiento de cada cuota; las formas y lugar de pago.

Pago Oportuno de las Cuotas

La aplicación de Cashea fijará el plazo para el pago de las cuotas de los Usuarios. los Usuarios deberán honrar dichas cuotas en los plazos establecidos para evitar la imposición de penalidades. Cashea otorgará un periodo de gracia de hasta cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha límite del pago.

Usuario

Persona natural, mayor de edad, con cédula de identidad vigente, legalmente hábil y domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, que se haya descargado y completado su perfil en la aplicación de Cashea.

En la interpretación de estos términos y condiciones, las palabras en singular incluirán el plural y viceversa, y las palabras en un género incluirán todos los géneros.

Introducción sobre Cashea y su aplicación móvil

Cashea no es una institución financiera ni pertenece al sector bancario, no realiza ningún tipo de intermediación financiera, ni actúa como pasarela de pagos entre los Usuarios y los Comercios Afiliados. Cashea es una compañía anónima que opera una plataforma tecnológica, la cual incluye una aplicación móvil disponible para los sistemas operativos IOS y Android y un software que permite los Usuarios solicitar y obtener una línea de compra para realizar para realizar adquisiciones a cuotas bajo condiciones favorables. Este servicio no requiere de colateral ni tarjeta de crédito, permitiendo a los Usuarios satisfacer una necesidad de consumo en diversos Comercios Afiliados, sin costos fijos ni cargos ocultos. Cashea pone a disposición de los Comercios Afiliados esta plataforma para que los Usuarios puedan efectuar sus compras a cuotas . En este sentido, el Usuario entiende y acepta que son los Comercios Afiliados quienes comercializan los productos, bienes o servicios, y por tanto, responsables de la entrega de dichos productos y de garantizar su buen uso y funcionamiento. Cashea recomienda el uso responsable de la aplicación y la realización de compras necesarias y planificadas por parte de los Usuarios, y en este sentido, sugiere que los Usuarios realicen compras a cuotas estrictamente por los productos y servicios indispensables y que tengan capacidad de honrar económicamente las cuotas adquiridas.

Aceptación a las comunicaciones de Cashea

El Usuario acepta que Cashea o terceros contratados por dicha empresa puedan enviar mensajes de texto, WhatsApp, notificaciones push, mensajes por redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas, con el fin de recordar el pago de cuotas, notificar sobre nuevos Comercios Afiliados, realizar campañas de marketing, informar descuentos, promociones y cualquier otro concepto que Cashea considere relevante.

Requisitos de los Usuarios para hacer uso de Cashea App

Cashea App estará disponible únicamente para personas naturales, mayores de edad, con cédula de identidad válida, legalmente hábiles y domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela. En caso de no cumplir con estos requisitos, el Usuario no podrá hacer uso de la aplicación. El uso de la aplicación es estrictamente personal, por lo que está expresamente prohibido que un Usuario permita el acceso a su cuenta o perfil a otra persona. En consecuencia, los Comercios Afiliados deben verificar la cédula de identidad del Usuario al momento de la compra. Si la cédula presentada no coincide con la registrada en la aplicación, el Comercio Afiliado deberá abstenerse de continuar con la operación.

Asimismo, Cashea se reserva el derecho de sancionar a cualquier Usuario o Comercio Afiliado que infrinja esta prohibición.

Registro de los Usuarios

Para poder utilizar Cashea App, el Usuario deberá seguir los siguientes pasos: - Tener un teléfono inteligente. - Descargar la aplicación. - Ser mayor de 18 años. - Validar su dirección de correo electrónico y número de teléfono celular. - Asegurarse de no utilizar un número de teléfono celular previamente registrado en Cashea. - Proveer su cédula de identidad vigente y cualquier otra documentación adicional que pueda ser requerida durante el registro. (No se recibirá ningún tipo de documentación por correo electrónico o en persona; toda gestión debe realizarse a través del registro dentro de la aplicación). - Conceder los permisos necesarios para el funcionamiento de la aplicación. - Aceptar los presentes términos y condiciones.

El Usuario no podrá utilizar la aplicación hasta que no esté completamente verificado su perfil.

Datos solicitados al Usuario durante el proceso de registro

Cashea solicita autorización de los Usuarios para acceder a ciertos datos. Si dicha autorización es otorgada de manera voluntaria, Cashea App recopila estos datos, los cuales no son información personal ni sensible, con el fin de evaluar mejor la solicitud de acceso a una línea de compra y poder calcular una puntuación más precisa. Sólo se accede a los datos una vez y se recopilan en forma de metadatos. Los datos proporcionados por los Usuarios serán utilizados exclusivamente para fines relacionados con la aplicación y para la asignación adecuada de la línea de compra de cada Usuario. Los datos personales no serán compartidos con terceros salvo que sean estrictamente necesarios para el funcionamiento de la aplicación, para la conexión con otras aplicaciones o por exigencia de alguna autoridad judicial u órgano competente. La conservación de los datos personales se mantendrá por el tiempo que Cashea considere necesario y luego serán eliminados de manera segura. Los Usuarios tienen el derecho a solicitar la modificación o eliminación de sus datos personales en cualquier momento. Sólo los empleados autorizados y los proveedores de servicios necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento de la aplicación tendrán acceso a los datos personales. Cashea implementará medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales contra la pérdida, el uso indebido, la modificación o la divulgación no autorizada.

Autorización para compartir datos personales con otras aplicaciones

Los Usuarios autorizan de manera expresa a Cashea a compartir sus datos personales con otras aplicaciones de servicios cuando éstos realicen solicitudes de servicios de compra a cuotas a través de dichas aplicaciones y el botón de redirección de Cashea instalado en ellos. Cashea no compartirá su información con otras aplicaciones, a menos que el Usuario haya solicitado explícitamente la realización de una compra a cuotas en las mismas. La información que se compartirá con las mencionadas aplicaciones se limitará a los datos estrictamente necesarios para procesar las solicitudes de servicios de compra a cuotas, incluyendo: Datos de identificación: Nombre completo, número de cédula, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Detalles de la solicitud de compra: Descripción del monto total de la compra, su inicial y cuotas; aprobación o rechazo de la orden, número de cuotas asignado, montos de las cuotas y cualquier otra información relevante para la transacción.

El objetivo principal de compartir los datos con otras aplicaciones es facilitar, agilizar y permitir a los Usuarios el proceso de solicitud y compra de productos o servicios a cuotas. Cashea no utilizará los datos compartidos para ningún otro propósito que no sea el mencionado anteriormente. Las aplicaciones con las que se comparta información de los Usuarios estarán obligadas a proteger dichos datos confidenciales de acuerdo a lo previsto en sus propios términos y condiciones.

Línea de Compra

El software de Cashea toma en consideración distintos factores al momento de la creación de las cuentas para la consideración de la línea de compra. Por esto es importante que el Usuario haga la validación de datos desde tu teléfono celular y correo personal.

El Usuario acepta que el registro en la aplicación no garantiza la asignación de una línea de compra, ni garantiza la asignación de monto alguno. El software de Cashea realiza un análisis con base a la información aportada por Usted y puede negar el registro o diferir la asignación de las líneas de compras.

El Usuario acepta que Cashea no será responsable, ni podrá ser compelido, a asignar una línea de compra, por lo que, renuncia expresamente a intentar cualquier acción administrativa o judicial por este concepto. En caso que a un Usuario le sea negado su registro o la asignación de una línea de compra, Cashea garantiza que tendrá derecho a volver a aplicar en un plazo prudencial que determinará la aplicación.

Cashea podrá asignar una o diversas líneas de compra a los Usuarios

Tipos de Línea de Compra de Cashea

Línea Principal, a través de la cual, los Usuarios pueden hacer compras a cuotas en establecimientos afiliados mediante el pago de una inicial (que varía en función al nivel del Usuario en el app) y tres (3) cuotas cada catorce (14) días para consumos de bienes y servicios, tales como productos y artículos de tecnología, hogar, línea blanca, línea marrón, ropa, calzado, bisutería, ferretería, accesorios de vehículos, deporte, servicios médicos, laboratorio, odontológicos, entradas a conciertos y eventos, paquetes turísticos, boletos aéreos, entre otros. Línea Cotidiana, a través de la cual, los Usuarios pueden hacer compras a cuotas mediante el pago de una inicial (que varía en función al nivel del Usuario en el App) y de una (1) sola cuota cada catorce (14) días para consumos de bienes de consumo masivo, primera necesidad y de uso cotidiano en automercados y farmacias. Cashea podrá ofrecer en su aplicación determinados bienes o servicios de Comercios Afiliados a 6, 9 o más cuotas para facilitar a los Usuarios su adquisición con mejores plazos de pago a través de su Marketplace o ventas online. La línea de compra que será utilizada y aplicada para estos fines será la Línea Principal de los Usuarios pudiendo Cashea incrementarla temporal y transitoriamente para este tipo de compras.

Dónde puede el Usuario efectuar sus compras

Los Usuarios pueden hacer sus compras sólo en los Comercios Afiliados a Cashea APP y disponen de cuatro (4) formas para hacerlo, (i) los propios establecimientos de los comercios (tiendas físicas); (ii) en el Marketplace de Cashea (ventas online); (iii) a través del botón de redirección a Cashea o; (iv) mediante la opción de ventas remotas.

No todos los Comercios Afiliados ofrecen sus productos o servicios en el Marketplace. Algunos de ellos limitan su oferta a determinados productos, artículos o servicios disponibles exclusivamente a través de dicha sección.

En establecimientos comerciales (tiendas físicas)

Los Usuarios podrán realizar sus compras en los establecimientos comerciales de los Comercios Afiliados, para ello, deberán elegir sus artículos o bienes y servicios y dirigirse a la caja de dicho establecimiento. El Usuario deberá informar al personal de caja del Comercio Afiliado que desea realizar su compra con Cashea y él mismo generará la orden. Para poder autorizar la compra a través de Cashea, el Usuario deberá utilizar su teléfono inteligente para escanear el código QR disponible en el establecimiento. Hecho lo anterior, el Usuario procederá a pagar la inicial (que varía en función a su nivel en la aplicación y el monto de la compra) y la diferencia será descontada de su Línea de Compra, debiendo pagar las cuotas en los plazos indicados en el App. El Usuario deberá cargar en la aplicación, al momento de la compra la factura emitida por el Comercio Afiliado, a los fines de dejar constancia del bien o servicio comprado a través de la aplicación.

En el Marketplace o ventas online de Cashea

Los Usuarios también podrán realizar sus compras a través del Marketplace de Cashea donde los Comercios Afiliados ofertan sus artículos o bienes y servicios. Para realizar su compra, el Usuario deberá seleccionar dentro del Marketplace el artículo o servicio ofrecido por el Comercio Afiliado de su interés, seleccionar comprar, verificar que dispone fondos en su línea de compra, realizar el pago de la inicial en la cuenta bancaria que le mostrará la aplicación, validar el pago y listo, la aplicación deducirá el monto utilizado de su línea, le mostrará las fechas de pago y monto de las cuotas. El Comercio Afiliado contactará al Usuario para hacer la entrega del artículo o servicio adquirido y se lo entregará de acuerdo a lo pactado por las partes. El Usuario acepta y reconoce que Cashea actualmente no participa en el proceso de entregas de bienes o servicios adquiridos a través de su Marketplace, por lo tanto, son los Comercios Afiliados los responsables de coordinar y ejecutar dichas entregas a los Usuarios. Cashea Envíos es un programa de envíos desarrollado por Cashea para mejorar la experiencia de los Usuarios y apoyar a los Comercios Afiliados en la logística y sistema de envíos para las compras efectuadas en el Marketplace de la aplicación. Conoce los términos y condiciones del uso de Cashea Envíos: https://www.cashea.app/cashea-envios/terminos-y-condiciones

En caso de recibir un mal servicio en la entrega o calidad del producto, el Usuario podrá ponerse en contacto con Cashea a través de Atención al Cliente y se procesarán sus reclamos con el Comercio Afiliado.

Botón de Redirección

Los Usuarios también podrán realizar sus compras en determinadas aplicaciones y comercios online de los Comercios Afiliados. En estas aplicaciones o páginas de los Comercios Afiliados, se dispondrá un botón de redirección que llevará al Usuario desde la página web o aplicación del comercio a la aplicación de Cashea. Una vez verificada la identidad del Usuario en Cashea, se podrá aplicar la compra a través de Cashea y posteriormente se redirigirá nuevamente a la aplicación del Comercio Afiliado.

Ventas Remotas

La venta remota es el mecanismo que ha ideado Cashea para que los Usuarios puedan realizar compras en determinados Comercios Afiliados que por diversas razones poseen impedimentos para hacer ventas en tiendas físicas mediante el escaneo del código QR. Los Comercios Afiliados generarán a través de la plataforma de Cashea un hipervínculo que será enviado a los Usuarios mediante diferentes canales digitales para que estos, una vez verificada su identidad, generen la orden y se apruebe su compras.

Compras a cuotas

Monto mínimo para compras. Por exigencias del modelo de negocios y de nuestros Comercios Afiliados, las compras a cuotas a través de Cashea App requieren de un monto mínimo por orden. Es decir, si un Usuario desea adquirir uno o más productos o servicios, pero estos no alcanzan el monto mínimo fijado para la compra, no podrá efectuarse la misma a través de la aplicación. El Monto Mínimo de Compra es determinado de mutuo acuerdo entre los Comercios Afiliados y Cashea, el cual se fijará dentro del rango de ocho dólares estadounidenses (USD 8,00) y veinticinco dólares estadounidenses (USD 25,00), o sus equivalentes en Bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela. La exigencia del Monto Mínimo de Compra por parte de los Comercios Afiliados podrá variar según la Línea de Compra a la cual corresponda la venta. Cashea se reserva el derecho a modificar el rango del Monto Mínimo de Compra.

Protección de los Usuarios

Cashea está comprometido con sus Usuarios en proveer un sistema y modelo de negocios que les permita adquirir bienes o servicios a cuotas en las mismas condiciones y precios que aquellos efectuados de contado por los Comercios Afiliados. Por ello, las compras a cuotas a través de Cashea App no serán recargadas, incrementadas ni condicionadas por los Comercios Afiliados para los Usuarios. En caso de alguna compra sea incrementada o recargada por cualquier concepto por parte de algún Comercio Afiliado, el hecho deberá ser reportado por el Usuario a través de Atención al Cliente, a los fines de aplicar las sanciones correspondientes al comercio. Los Comercios Afiliados están obligados a emitir una factura por cada transacción realizada por un Usuario, reflejando claramente el precio de venta, las condiciones de pago, impuestos correspondientes y cualquier otra información relevante. Esta obligación garantiza la transparencia y el cumplimiento de las condiciones acordadas.

Moneda de referencia para la compra a cuotas

Todas las compras a cuotas a efectuarse a través de Cashea App, se fijan y establecen en dólares estadounidenses como moneda de referencia, independientemente de la forma o la moneda de pago que utilice el Usuario para la inicial. El motivo de utilizar una moneda extranjera como referencia responde a la necesidad de preservar el equilibrio económico entre los Usuarios y los Comercios Afiliados, evitando así fluctuaciones que puedan afectar a cualquiera de las Partes. Esto permite que el modelo de venta a cuotas sea sostenible en el tiempo y facilita el acceso de los Usuarios de adquirir bienes o servicios a cuotas. No obstante el establecimiento de la moneda de referencia, todas las compras realizadas a través de Cashea App podrán ser pagadas por los Usuarios en Bolívares, calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela correspondiente al día del pago.

De los métodos de pago de la inicial y cuotas

El Usuario pagará una inicial al momento de su compra que podrá realizar utilizando cualquiera de los métodos de pago que disponga el Comercio Afiliado en sus establecimientos comerciales. Para el pago de las cuotas o de la inicial de las compras online, se dispondrán de los siguientes mecanismos de pago: 1) Transferencias bancarias; 2) Pago Móvil; 3) Depósito Bancario; 4) Débito inmediato y 5) Cualquier otro mecanismo que pudiere incorporarse a futuro en Cashea App para proteger y mejorar la experiencia del Usuario. Los datos para el pago de las cuotas, así como la tasa de conversión del día (fijada por el Banco Central de Venezuela), estarán disponibles en la aplicación.

Pago oportuno de las cuotas

Al momento de efectuar una compra a cuotas a través de la aplicación de Cashea, sea en tienda física o a través del Marketplace, el sistema le indicará al Usuario, el precio o monto total de la compra, incluyendo los impuestos; la inicial a ser pagada en el establecimiento; los montos de cada cuota indicados en divisa, así como sus fechas de vencimiento. El Usuario manifestará su aceptación, de manera expresa, al marcar el botón “Confirmar tu Compra”, desplegado en la aplicación móvil de Cashea en su teléfono, asumiendo en consecuencia el compromiso de cumplir con los pagos de forma oportuna. Las fechas y los montos de la o las cuotas estarán siempre disponibles para los Usuarios en la aplicación. Las cuotas deberán ser honradas oportunamente por los Usuarios y hasta con cuarenta y ocho (48) horas de retraso (periodo de gracia), sin penalidad o recargo alguno.

Abono a Cuotas Pendientes No Vencidas

Cashea permite a los Usuarios realizar abonos parciales sobre las cuotas pendientes por pagar que aún no hayan vencido, otorgándoles así la posibilidad de amortizar los pagos pendientes de manera progresiva. Los pagos se procesarán a través de la aplicación, conforme a las políticas y condiciones vigentes de Cashea. Los abonos se aplicarán directamente a la cuota pendiente por pagar, sin alterar el ciclo de pago de las cuotas aún no vencidas. Los Usuarios deberán tomar en cuenta que los abonos parciales no liberan el saldo pendiente, y el total del monto pendiente por pagar continuará siendo exigible conforme a los plazos acordados.

De la notificación de los pagos y su verificación

El Usuario se compromete a realizar la debida notificación y/o registro de los pagos a través de la aplicación de Cashea, con el fin de que estos puedan ser verificados. Una vez verificado el pago, la cuota correspondiente aparecerá marcada como pagada, y el compromiso de pago pendiente asociado será considerado cancelado. En caso de que el pago del Usuario no sea verificado o presente algún inconveniente con su registro, podrá comunicarse con Atención al Cliente a través de nuestra aplicación para recibir el soporte correspondiente.

Modo Más Cuotas

Cashea podrá ofrecer a través de su Marketplace y/o ventas online, una modalidad para los Usuarios de adquirir determinados y limitados artículos o servicios de los Comercios Afiliados mediante el pago de una inicial y seis (6), nueve (9), doce (12), quince (15) o más cuotas sin intereses. Las cuotas deben ser pagadas en plazos que pueden variar desde catorce (14) hasta veinte (20) días. Modo Más Cuotas aplica a Usuarios que estén a partir del Nivel 3 del Club Cashea Más. La Línea de Compra que será utilizada y aplicada para estos fines será la Línea Principal de los Usuarios pudiendo Cashea incrementarla temporal y transitoriamente para este tipo de compras.

De los Cupones

Con la finalidad de premiar o recompensar a los Usuarios , promocionar determinados productos, bienes o servicios de los Comercios Afiliados, o con motivo de festividades o fechas especiales, Cashea podrá emitir cupones de descuento. Los cupones de descuento tendrán condiciones claras y precisas y los Usuarios beneficiarios serán notificados cuando les sean otorgados. Los cupones reflejarán el periodo de validez dentro de la aplicación. No podrá hacerse uso de un cupón de descuento fuera de su fecha de vencimiento. Sólo podrá aplicarse un (1) cupón por Usuario por compra. El monto del cupón podrá ser utilizado únicamente para el pago de la última cuota, siempre y cuando, el Usuario se encuentre solvente y no haya incurrido en retrasos en el pago de cuotas previas u otras compras. Cashea se reserva el derecho a modificar las condiciones de uso de los programas de cupones.

De la indemnización por pago tardío

En caso que el Usuario pague tardíamente su cuota, una vez transcurrida la fecha prevista en la aplicación y vencido el periodo de gracia, se generará una penalidad de cuatro dólares estadounidenses (USD 4,00) por cada cuota atrasada para el Usuario.

El incumplimiento o mora en el pago de una cuota por parte del Usuario será suficiente para que se considere vencido de pleno derecho el total del monto pendiente por pagar, independientemente de que existan otras cuotas por vencer.

Esta indemnización se establece como cláusula penal para resarcir los daños y perjuicios causados a Cashea por el incumplimiento del Usuario de sus obligaciones contractuales (pago puntual). Los daños y perjuicios que se causen a Cashea con estos incumplimientos de los Usuarios son por mencionar algunos: Necesidad de honrar la garantía y pagar la deuda del Usuario al comercio afiliado, afectando su flujo de caja y realizando erogaciones superiores para cubrir los impuestos relacionados con los movimientos bancarios, Incrementos de los costos de los servicios tecnológicos para las llamadas vía IP y mensajería; Contratación de agencias de cobranzas externas cuando no se ha podido cobrar las acreencias en un plazo prudencial; gastos de abogado y/o cualquier otro para la realización de la cobranza.

El pago de la indemnización contemplada en esta cláusula será condición indispensable para la reactivación del Usuario dentro de la aplicación, ya que, su línea de compra será bloqueada al verificarse el impago de una cuota.

Autorización expresa para la cesión de las órdenes de compra y facturas. El Usuario autoriza a los Comercios Afiliados a ceder automáticamente a Cashea todas las facturas, órdenes de compra y cuotas, sean estas vencidas o por vencer, sin necesidad de notificación posterior a la presente aceptación de los presentes términos y condiciones, sea esta una operación de factoring ordinaria o a través de instrumentos financieros debidamente autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores.

Asimismo, el Usuario reconoce y acepta que Cashea podrá, a su discreción, transferir, ceder o negociar con terceros, las cuotas de pago pendientes por pagar y las cuotas de pago vencidas o por vencerse, en cualquier momento y sin necesidad de notificación directa al Usuario.

En caso de cesiones a terceros de las cuentas por cobrar al Usuario, Cashea queda expresamente autorizada para suscribir, en nombre y representación del Usuario, cualesquiera documentos que fueren necesarios a los fines de facilitar o perfeccionar tales cesiones de crédito, ya sea por exigencias establecidas en la legislación ordinaria o por requisitos establecidos en las regulaciones especiales en materia de Mercado de Capitales en general, o en la normativa aplicable a programas de financiamiento mediante operaciones de factoring y/o emisiones de Certificados de Financiamiento Bursátil. Esta autorización incluye la facultad de darse por notificada de las cesiones realizadas,y, en representación del Usuario, aceptar los cambios en la titularidad de los acreedores. Esta autorización se entiende otorgada con la aceptación y suscripción de los presentes Términos y Condiciones.

Dicha cesión no implica la transferencia de otras obligaciones inherentes a los Comercios Afiliados, como las garantías de los bienes vendidos o los servicios prestados, las cuales continuarán siendo responsabilidad exclusiva de los Comercios Afiliados.

El Usuario se obliga a cumplir con los pagos bajo los mismos términos y condiciones originalmente establecidos, independientemente de la titularidad del saldo debido.

Compras de Contado

Cashea pone a disposición de los Usuarios la opción de realizar compras de contado a través de la aplicación, lo que les permite pagar el monto total de su compra en un solo pago, sin necesidad de fraccionarlo en cuotas ni utilizar su Línea de Compra.

Las compras de contado se efectuarán en los Comercios Afiliados que tengan habilitada esta modalidad dentro de Cashea App, ya sea en tiendas físicas, en el Marketplace, a través del botón de redirección o mediante ventas remotas.

Las compras de contado serán procesadas mediante los mismos mecanismos de pago establecidos para la aplicación, conforme a lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones.

Al realizar compras de contado a través de Cashea App, los Usuarios acumularán puntos en el Club Cashea Más de la misma manera que en las compras a cuotas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en dicho programa. Los Usuarios que opten por la modalidad de contado también seguirán disfrutando de los beneficios y funcionalidades de la aplicación, incluyendo acceso a promociones, participación en programas de fidelidad, y servicio de atención al cliente, sin que la forma de pago afecte su estatus en el Club Cashea Más.

Club Cashea Más

El Club Cashea Más es un programa de beneficios exclusivos para nuestros Usuarios que premia el consumo responsable y el pago a tiempo de las cuotas de los productos y servicios adquiridos a través de Cashea App. Todos nuestros Usuarios son parte del Club Cashea Más a partir de su primera compra, comenzando en el Nivel 1 y al utilizar y validar las funcionalidades de Cashea App podrán acumular puntos y subir de nivel.

El Club Cashea Más cuenta con 6 Niveles. Los Usuarios podrán subir de nivel al completar un número determinado de cuotas pagadas y/o al alcanzar un monto específico de dólares pagados a través de la Cashea App

Los niveles del Club Cashea Más reconocen las compras responsables y un comportamiento de pago a tiempo. Estos niveles tienen beneficios como: La ampliación de la línea de compra Cashea. Acceso a descuentos y promociones especiales. Reducción del porcentaje mínimo de la inicial.

Los beneficios adquiridos por los Usuarios estarán delimitados por el nivel en el que se encuentren, en consecuencia, los Usuarios no podrán acumular premios y beneficios de niveles anteriores. Los puntos obtenidos por los Usuarios son intransferibles, intraspasables ni cedibles a terceros.

La Inicial Mínima Flexible que debe pagar el Usuario para adquirir bienes y servicios a través de Cashea, al igual que su Línea de Compra, se determinan en función al Nivel del Usuario. Cashea se reserva el derecho de modificar los porcentajes de inicial y los montos de las Líneas de Compra sin necesidad de aprobación previa de los Usuarios.

Niveles del Club Cashea Más

Nivel 1 Requisitos para subir de nivel: $120 pagados a través de la App o 5 cuotas pagadas. Inicial Mínima: 60% Cuotas: 3 cuotas principales 1 cuota cotidiana Línea de compra: No especificada Nivel 2 Requisitos para subir de nivel: $400 pagados a través de la App o 10 cuotas pagadas. Inicial Mínima: 50% Cuotas: 3 cuotas principales 1 cuota cotidiana Línea de compra: 25% más Nivel 3 Requisitos para subir de nivel: $800 pagados a través de la App o 20 cuotas pagadas. Inicial Mínima: desde 30% Cuotas: 3 cuotas principales 6 adicionales 1 cuota cotidiana Línea de compra: 25% más Nivel 4 Requisitos para subir de nivel: $2000 pagados a través de la App o 40 cuotas pagadas. Inicial Mínima: desde 25% Cuotas: 3 cuotas principales 6 adicionales 1 cuota cotidiana Línea de compra: 25% más Nivel 5 Requisitos para subir de nivel: $4000 pagados a través de la App o 80 cuotas pagadas. Inicial Mínima: desde 20% Cuotas: 3 cuotas principales 9 adicionales 1 cuota cotidiana Línea de compra: 25% más Nivel 6 (Nivel Máximo) Requisitos para subir de nivel: Nivel máximo Inicial Mínima: desde 0% con algunos aliados Cuotas: 3 cuotas principales 9 adicionales 1 cuota cotidiana

Promociones activas ¡Bajada de inicial! Promoción válida desde el día 25/10/2025 hasta el 25/12/2025, con el objetivo de incrementar la compra y venta en cuotas de productos y servicios comercializados y adquiridos haciendo uso de la APP de CASHEA, ya sea en modalidad de tienda física o ventas en línea, para todos los usuarios, según el nivel que tengan en la APP, de conformidad con la siguiente clasificación: USUARIOS Nivel 3: Hasta un 30% de inicial, USUARIOS Nivel 4: Hasta un 25% de inicial, USUARIOS Nivel 5: Hasta un 20% de inicial y USUARIOS Nivel 6: Hasta un 0% de inicial, siempre y cuando los comercios afiliados lo hayan activado. Promoción autorizada por la SUNDDE en fecha 17/10/2025, bajo el Nro. SUNDDE/ICGPJ/PROMOCIÓN/02034/2025.

¡RESUELVE CON LA COTIDIANA EN 2 CUOTAS! Promoción válida desde el 15/11/2025 hasta el 24/12/2025, con el objetivo de incentivar el uso de la Línea Cotidiana en COMERCIOS AFILIADOS, a través de la facilidad de pago en dos (2) cuotas, únicamente con Aliados seleccionados. En esta promoción podrán participar todos los usuarios afiliados a la aplicación móvil de CASHEA que se encuentren en los niveles cinco (5) y seis (6). Promoción autorizada por la SUNDDE en fecha 06/11/2025, bajo el Nro. SUNDDE/ICGPJ/PROMOCIÓN/02208/2025.

Beneficios activos el Club Cashea Más Campaña Modo Más Cuotas Navidad: válido desde el 3 de diciembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025 en compras en comercios afiliados, a través del pago en Modo Más Cuotas, cuyos beneficios y especificaciones son las siguientes: i) para usuarios de nivel 3 o más, compras de hasta cien dólares americanos (100 USD) con facilidad de pago en seis (6) cuotas; ii) para usuarios de nivel 5 o 6, compras de hasta ciento cincuenta dólares (150 USD) con facilidad de pago en nueve (9) cuotas y; iii) para usuarios de nivel 6, compras de hasta doscientos dólares (200 USD) con facilidad de pago en doce (12) cuotas. Además, los usuarios de nivel 5 y 6, podrán disfrutar de la disminución en el monto de pago de la inicial de hasta un veinte por ciento (20%). De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Providencia Administrativa N° 077/2014, de fecha 17/12/2014, publicada en Gaceta Oficial No. 40.571, en fecha 30/12/2014, los beneficios anteriormente citados se encuentran exentos de solicitud de autorización por parte de la SUNDDE.

Línea de compra: Re-cálculo de la línea cada 3 meses El monto restante, es decir, el monto total de la Orden de Compra menos la inicial pagada por el Usuario, será la cantidad que podrá ser pagada en cuotas, siempre, que el Usuario tenga una Línea de Compra Disponible suficiente para cubrir dicho monto. En caso que la Línea de Compra sea insuficiente, el Usuario deberá pagar una inicial superior.

La forma más directa de acumular puntos es haciendo compras responsables y adelantando o efectuando el pago de tus cuotas a tiempo. El Usuario recibirá puntos por realizar compras a través de la App, pagar a tiempo sus cuotas, anticipar cuotas pendientes con cinco (5) días o más de anticipación a la fecha de vencimiento, abonar a las cuotas pendientes, referir Cashea App a nuevos Usuarios. Cashea podrá también otorgar puntos a los Usuarios por determinados motivos promocionales.

Los Usuarios podrán utilizar y canjear sus puntos acumulados del Club Cashea Más para mover la fecha de pago de sus cuotas pendientes por pagar, adquirir tickets de las rifas mensuales, solicitar recálculos de sus Líneas de Compra, canjear cupones, entre otros beneficios y actividades promocionales que Cashea ofrezca a través de su Aplicación.

Los retrasos en el cumplimiento de las cuotas acarrearán la pérdida de puntos en el Club Cashea Más y potencial reducción de nivel alcanzado por el Usuario. Después de siete (7) días de mora el Usuario perderá el veinte por ciento (20%) de sus puntos. Después de catorce (14) días de mora el Usuario perderá el cincuenta por ciento (50%) de sus puntos, retrocederá un nivel y su Línea de Compra será recalculada para adecuarse a la Línea de Compra correspondiente a su nuevo nivel. Después de veintiún (21) días de mora el Usuario retrocederá un nivel y su Línea de Compra será recalculada para adecuarse a la Línea de Compra correspondiente a su nuevo nivel. Después de veintiocho (28) días de mora el Usuario perderá el cien por ciento de sus puntos, retrocederá al Nivel 1 y su Línea de Compra será recalculada para adecuarse a la Línea de Compra correspondiente al Nivel 1.

Los puntos del Club Cashea Más son acreditados a las cuentas de los Usuarios en aproximadamente 1 o 2 días hábiles.

Los puntos del Club Cashea Más vencen si el Usuario pasa doce (12) meses sin realizar ninguna compra. Sin embargo, el Usuario seguirá manteniendo el mismo nivel que había alcanzado.

Cashea se reserva el derecho a modificar el Club Cashea Más a su completa y total discreción, pudiendo crear, modificar o eliminar: a) Los niveles de los Usuarios; b) la forma de puntuación por las compras realizadas o por las pérdidas de puntos por el pago tardío de cuotas; c) los porcentajes de inicial de las compras; d) los montos de las Líneas de Compra; y, e) cualquier otra condición que Cashea considere conveniente. En estos casos, Cashea informará de los cambios realizados al Club Cashea Más al público general por sus canales de información. Los cambios realizados al club podrán ser implementados automáticamente sin necesidad de periodo de gracia.

Garantías, cancelaciones, sustituciones y reembolsos

Los Usuarios reconocen que son los Comercios Afiliados quienes efectúan las ventas de los bienes, artículos, productos y/o servicios, por lo que entienden que estos últimos son los responsables exclusivos por las garantías de calidad, buen uso y funcionamiento de los mismos. Los cambios, sustituciones o reembolsos serán realizados exclusivamente por los Comercios Afiliados de acuerdo a los términos y políticas de sus establecimientos que los Usuarios declaran conocer y aceptar al momento de la compra. Los Usuarios aceptan, en consecuencia, que Cashea no asume responsabilidad alguna respecto a dichas garantías y se comprometen a mantenerla indemne por cualquier reclamo derivado de estos conceptos.

Los Comercios Afiliados tienen la obligación y garantizan a los Usuarios que los productos o servicios adquiridos a cuotas a través de Cashea, se encuentran sujetos a las mismas políticas de garantías que los vendidos de contado en sus establecimientos. Cashea sancionará hasta con la suspensión de la plataforma a los Comercios Afiliados que incumplan esta política.

Si el Usuario considera que algún Comercio Afiliado está incumpliendo su política de garantías, Cashea pone su servicio de atención al cliente para ayudarlo a canalizar sus reclamos y hacer todas las gestiones pertinentes para aclarar su situación con el Comercio Afiliado.

En tiendas físicas

Se podrán cancelar las órdenes de compra efectuadas a través de la aplicación de Cashea, en los siguientes casos: I) Deseo del Usuario de no proseguir con la orden de compra antes de efectuar el pago de la inicial, ii) Error por parte de los Comercios Afiliados en la facturación u orden registrada, iii) el Comercio Afiliado no cuente con el producto en inventario y la orden ya fue originada en el sistema y iv) caída del sistema o falla de internet. Las sustituciones de los bienes, artículos, productos y/o servicios serán realizados por los Comercios Afiliados, acorde a sus políticas de sustitución y reembolso, en los siguientes casos: I) Producto en malas condiciones o empaque dañado; II) Producto erróneo o con características distintas a las ofrecidas; III) Defecto en su funcionamiento, por causas no ocasionadas por el Usuario, IV) Productos con retornos garantizados por los comercios.

En el Marketplace de Cashea

Los reembolsos a los Usuarios pueden ser realizados por Cashea en aquellos casos en que los Usuarios lo requieran o les aplique una devolución de la inicial, por una compra realizada en Marketplace o para el pago de las cuotas en general, por mencionar algunos: i) los Comercios Afiliados no cuentan con producto en inventario al momento de ser comprado por los Usuarios a través del Marketplace, ii) Pago duplicado o adicional por error de los Usuarios; iii) Monto pagado por los Usuarios mayor al monto establecido de la cuota.

Política de reembolso

los Usuarios conocen y aceptan que en caso de tener compras vigentes o cuotas atrasadas en Cashea APP, cualquier pago realizado en exceso, erróneo o que resulte de una devolución, es primero aplicado a estas otras cuotas de sus compras y luego reembolsado el diferencial o restante, en caso de aplicar.

De los Embajadores de Cashea

Cashea podrá contar con la presencia de sus Embajadores en las tiendas físicas de los Comercios Afiliados o de manera virtual en su aplicación (embajadores online), con las siguientes finalidades: Impulsar las ventas a cuotas a través de la aplicación Cashea: Los embajadores de Cashea podrán informar y asesorar a los Usuarios sobre las ventajas y beneficios de utilizar la aplicación para realizar compras a cuotas. También podrán asistir a los Usuarios a descargar e instalar la aplicación, crear una cuenta y realizar sus primeras compras. Notificar y resolver problemas con la aplicación o sistema: Los embajadores de Cashea podrán notificar y resolver problemas relacionados con la aplicación o el sistema Cashea. Esto incluye fallas técnicas, dudas operativas o quejas sobre el servicio. Prestar servicio de atención al cliente y soporte al comercio: Los embajadores de Cashea podrán brindar apoyo de atención al cliente, respondiendo preguntas sobre la aplicación Cashea y el sistema de pagos a cuotas. También podrán colaborar con el personal del Comercio Afiliado para identificar oportunidades de mejora en el servicio al cliente y la experiencia de compra.

Los Embajadores portarán en todo momento una identificación o uniforme visible que los acredite como representantes de Cashea, y estarán a disposición de los Usuarios para brindarles asistencia y contribuir a mejorar su experiencia de uso.

Del Planificador de compras

Cashea pone a disposición de sus Usuarios una sección en su aplicación denominada Planificador de Compras, que constituye una herramienta para que manifiesten los productos o servicios les gustaría adquirir en 6, 9 o más cuotas.

La utilización del Planificador no genera ninguna obligación presente o futura para los Usuarios. Por el contrario, esta herramienta funciona únicamente como fuente de información para que Cashea pueda conocer las necesidades de sus Usuarios, identificar los artículos o servicios más demandados a plazos más largos, y, en consecuencia, negociar con los Comercios Afiliados mejores condiciones para ellos.

El Planificador también sirve como una herramienta de finanzas personales, ya que permite al Usuario tomar decisiones informadas, elaborar presupuestos, controlar y proyectar sus gastos y en definitiva contar con mayor seguridad y estabilidad financiera.

Propiedad Intelectual

El contenido de la aplicación y del sitio web de Cashea, incluyendo, pero sin limitarse a sus marcas, logotipos, emblemas, eslóganes, imágenes, textos, diseños, software y demás elementos, se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual. Cashea se reserva todos los derechos sobre la totalidad de dichos contenidos.

Por consiguiente, los Usuarios no podrán utilizar dichos contenidos de formas que no sean necesarias o que no estén implícitas en el uso adecuado del servicio. En particular, pero sin limitarse a ello, los Usuarios no podrán copiar, descargar, compartir (más allá de los límites expresamente permitidos), modificar, traducir, transformar, publicar, transmitir, vender, sublicenciar, editar, transferir o ceder a terceros ni crear obras derivadas de los contenidos disponibles en Cashea. Tampoco podrán permitir que terceros lo hagan a través de su perfil o de su dispositivo, incluso sin su conocimiento.

En aquellos casos en que se autorice de forma expresa, el Usuario podrá descargar, copiar y/o compartir cualquier contenido disponible de Cashea únicamente para su uso personal y no comercial, siempre que realice los reconocimientos correspondientes de los derechos de autor y cualquier otro reconocimiento exigido por Cashea. Las limitaciones o excepciones de los derechos de autor establecidas por ley no se verán afectadas.

Sanciones

Cashea se reserva como medida preventiva, el derecho de suspender temporalmente a los Usuarios de la aplicación, cuando presuma que se han incurrido en cualquier tipo de acto o conducta que contravenga los presentes Términos y Condiciones.

Cashea está comprometida con el respeto de los derechos de sus Usuarios, por lo que garantiza que estos tendrán derecho a ser escuchados antes de aplicar cualquier sanción definitiva. La severidad de cada medida será evaluada individualmente, en atención a las circunstancias del caso.

Protección de Datos

En Cashea se aplican los protocolos rigurosos para la protección de los datos e información personal de los Usuarios. Es importante destacar que: Toda la información relacionada con pagos está encriptada y es procesada de forma segura. La transmisión de datos se realiza a través de conexiones seguras.

Para obtener más información te invitamos a dirigirte a nuestra sección de Política de Privacidad.

Usos aceptables

Cashea App sólo podrá utilizarse dentro del ámbito para los fines previstos en los presentes Términos y Condiciones, y de conformidad con la legislación aplicable. Los Usuarios serán los únicos responsables de asegurarse de su correcta utilización y a preservar la confidencialidad de su información de acceso. Por consiguiente, Cashea se reserva el derecho a adoptar las medidas oportunas para proteger sus intereses legítimos, incluyendo la denegación de Líneas de Compra, la terminación de contratos, la presentación de denuncias ante las autoridades competentes cuando se realicen, o se sospeche que se han realizado, cualquiera de las siguientes actividades: Infracciones de las leyes, los reglamentos y/o de las presentes condiciones; Vulneración de los derechos de terceros; Causar un perjuicio considerable a los intereses legítimos de Cashea o de sus Comercios Afiliados; Ofensas contra Cashea o contra cualquier tercero.

De la Ley aplicable

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Jurisdicción

El Usuario acepta y acuerda someterse a la jurisdicción de los tribunales de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para la resolución de cualquier controversia que surja de la interpretación, ejecución o cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones y/o de las compras efectuadas a través de la aplicación.

Cambios en los Términos y Condiciones

Cualquier cambio de los Términos y Condiciones entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en la aplicación.

Reclamos y contacto

Para Cashea, todos y cada uno de nuestros Usuarios son importantes y respetamos su derecho a recibir un servicio justo, rápido y cordial en todo momento. Si el Usuario ha tenido algún tipo de inconveniente con un Comercio Afiliado o con la aplicación y quiere presentar un reclamo formal ante Cashea, podrá hacerlo a través del chat disponible en la aplicación.

Para enviar una queja el Usuario deberá tomar en consideración lo siguiente: Ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Completar los datos del reclamo con la ayuda de uno de nuestros ejecutivos del equipo de atención al cliente.

Nuestro objetivo es resolver el reclamo en el primer contacto, para ello necesitamos contar con la mayor información posible.

Para cualquier consulta relacionada con los presentes Términos y Condiciones, los Usuarios podrán contactar Cashea a través del servicio de Atención al Cliente.

No renuncia La falta de ejercicio por parte de Cashea de cualquier derecho, o el hecho de no invocar una disposición en virtud de los presentes Términos y Condiciones, no constituirá una renuncia a dicho derecho o a dicha disposición. Ninguna renuncia temporal se interpretará como una renuncia adicional o continuada al mismo término o a cualquier otro.

Contacto

Todas las comunicaciones relativas a la utilización de Cashea App deberán remitirse utilizando los datos de contacto señalados en el presente documento.

Aceptación de los Términos y Condiciones Finalmente, el Usuario expresamente declara que: Ha leído y comprendido íntegramente el contenido de los presentes Términos y Condiciones. Está de acuerdo con todos los términos y condiciones de los presentes Términos y Condiciones. Acepta libre y voluntariamente las obligaciones que le incumben en virtud de los presentes Términos y Condiciones. Se compromete a cumplir con todas las disposiciones de los presentes Términos y Condiciones.

En la ciudad de Caracas, a la fecha de su aceptación.

Última revisión: 5 diciembre 2025

