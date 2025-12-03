Cadena de tienda de celulares baja el monto mínimo para usar Cashea a $10: estos son sus productos

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de tienda tecnológica Canguro bajo el monto mínimo para comprar cualquiera de sus productos a través de la aplicación para realizar compras a crédito con tres cuotas sin intereses, Cashea.

La información la dio a conocer el periodista Nelin Escalante, en su cuenta de Instagram, destacando que las personas podrán pagar con la app cualquiera de los productos que vende Canguro en sus 200 tiendas del territorio nacional.

“Tiendas Canguro bajo el monto mínimo para comprar con Cashea de 25 a 10 dólares”, precisó Escalante, detallando que entre los productos que vende la cadena figuran teléfonos celulares, accesorios (cargadores, audífonos, forros, cables) y línea para el hogar.

Cashea sumó a Canguro a su lista de aliados el pasado 7 de noviembre.

¿Qué se necesita para afiliar tu negocio a Cashea?

Costo de Activación y Puesta en Marcha: La inversión inicial requerida para habilitar su perfil como comercio asociado asciende a $200 más IVA.

Esto incluye un paquete de activación que contiene un código QR, material publicitario como stickers y exhibidores o "habladores", y el futuro acceso a la plataforma "Puente Cashea", que actualmente está en desarrollo.

Comisiones por Transacción (Ventas con Cuotas Cashea):

La tarifa general se aplicará con una tasa del 4% sobre el total de las transacciones efectuadas a través del sistema Cashea. Tiene además una tasa preferencial con los comercios clasificados como supermercados y farmacias disfrutarán de una comisión reducida del 3%, así como la tarifa para restaurantes, con comisión del 5%.

Modalidad Online: quien desee integrarse a la plataforma Cashea Online, la comisión ascenderá al 6% de las ventas generadas.

Cláusula de Mínimo de Servicio:

En caso de que el comercio asociado no registre transacciones a plazos o si el volumen de estas no alcanza el equivalente a $100 mensuales en concepto de servicios Cashea, la aplicación se reserva el derecho de facturar este monto como un cargo mínimo para asegurar la continuidad de la afiliación y la operatividad del comercio dentro de la aplicación.

Documentación para la vinculación

Documento de constitución o Registro Mercantil.

Acta que certifique la vigencia de la Junta Directiva.

Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.

Cédula de identidad del representante legal, también vigente.

Una factura fiscal reciente.